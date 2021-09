Diretta Pistoiese Grosseto/ Streaming video tv: derby toscano al Melani (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE GROSSETO: PER LA PRIMA VITTORIA!

Pistoiese Grosseto, partita diretta dal signor Fabio Rosario Luongo, si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 settembre: allo stadio Melani, per la 2^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, va in scena uno dei tanti derby toscani che avevamo vissuto già nella scorsa stagione. La differenza è che stavolta siamo nel girone B, perché le squadre di questa regione hanno tutte cambiato gruppo; dunque si ripropone una sfida in un contesto leggermente diverso perché sono differenti alcune avversarie per l’obiettivo salvezza (con sguardo sui playoff), e si va a caccia della prima vittoria stagionale.

La Pistoiese è partita male, perdendo sul campo dell’Olbia una partita in cui ha segnato due gol ma ne ha concessi tre, dovendo subito provare a registrare la sua difesa; ha fatto decisamente meglio il Grosseto che, sia pure in casa, è stato capace di fermare la corazzata Modena avendo anche le sue occasioni per vincere la partita. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Pistoiese Grosseto; aspettando che si giochi, leggiamo qualche informazioni sulle scelte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA PISTOIESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Grosseto non è una di quelle che vengono trasmesse per questa giornata di campionato: sappiamo infatti che Sky ha acquisito i diritti per mandare in onda alcune delle partite di Serie C, ma per il 2° turno ha scelto altre sfide. Resta comunque l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE GROSSETO

Per Pistoiese Grosseto David Sassarini schiera un 3-5-2 con Luca Ricci, Gennari e Moretti a protezione di Crespi; i due esterni di centrocampo dovrebbero essere Pertica e Martina, ma occhio al veterano Valiani che potrebbe agire a sinistra come sulla mezzala, prendendo il posto di Minardi o Castellano e affiancando il regista Mal. Davanti, il titolare dovrebbe diventare Vano; se la gioca sicuramente anche Stijepovic, a lasciare spazio a uno dei due sarebbe Ubaldi con la conferma di Pinzauti, già in gol alla prima giornata.

Lamberto Magrini opera delle conferme nel suo 4-3-1-2: ballottaggio Scaffidi-Dell’Agnello per affiancare Moscati in attacco, sicuro del posto sulla trequarti Marigosu mentre alle sue spalle dovrebbero essere titolari Artioli e Gianluca Piccoli, con Cretella che completerebbe il reparto di mezzo. In difesa Siniega e Ciolli formano la coppia centrale a protezione del portiere Barosi, poi Raimo e Semeraro avranno spazio sulle corsie laterali in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pistoiese Grosseto possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,40 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 3,05 volte l’importo investito.



