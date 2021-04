Diretta Pistoiese Grosseto/ Streaming video tv: ospiti con il sogno playoff (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE GROSSETO: SPERANZE PER GLI OSPITI!

Pistoiese Grosseto verrà diretta dal signor Mario Saia, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 25 aprile: nella 37^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, la penultima del girone A, avremo un bel derby toscano nel quale però soltanto gli ospiti avranno motivazioni. Diciamo che la Pistoiese deve ancora tecnicamente conquistare la salvezza diretta (ha perso a Novara nell’ultimo turno), ma di fatto sembra chiaro il suo destino di dover giocare i playout per evitare quella che sarebbe una retrocessione abbastanza clamorosa.

Il Grosseto invece sogna in grande, avendo condotto un bellissimo campionato: dopo aver battuto la Pro Sesto ha agganciato il decimo posto e ora sarà un fantastico duello tra almeno tre squadre per conquistare le ultime due posizioni ai playoff. Sarà interessantissimo vedere come andranno le cose nella diretta di Pistoiese Grosseto: mentre aspettiamo che al Melani si giochi, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PISTOIESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Grosseto potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE GROSSETO

Si avvicina dunque Pistoiese Grosseto: Stefano Sottili punta sul 5-4-1 con due esterni, Baldan e Simonti, che alzeranno la loro posizione affiancando i centrali Simonetti e Spinozzi, con Mal e Valiani a supportare Chinellato (o Stoppa) avremo così una sorta di 3-4-3 che lascerà tre difensori centrali a protezione di Nordi. Qui Mirko Romagnoli, Varga e Pezzi sembrano essere favoriti sulla concorrenza e dovrebbero dunque partire titolari; il Grosseto di Lamberto Magrini si dispone con un 4-3-1-2 nel quale il punto di riferimento resta Galligani (10 gol e 7 assist in campionato), al suo fianco uno tra Merola e Raffaele Russo mentre alle loro spalle Piccoli appare favorito su Simeoni. Centrocampo fatto con Vrdoljak a comandare le operazioni, le due mezzali saranno Sicurella e Sersanti; alle loro spalle ecco i due centrali Polidori e Ciolli, Raimo e Campeol giocheranno come terzini con Chiorra che si disporrà tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Pistoiese Grosseto possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,95 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 2,45 volte quanto avrete messo sul piatto.



