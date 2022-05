Diretta Pistoiese Imolese/ Streaming video tv: prima gara al Melani (Playout Serie C)

DIRETTA PISTOIESE IMOLESE: PRIMO ROUND SALVEZZA

Pistoiese Imolese, sarà diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto. La gara in programma allo stadio Marcello Melani di Pistoia, sabato 7 maggio alle ore 18:00 è valida per l’andata dei Playout Serie C. Gli arancioni arrivano a giocarsi gli spareggi salvezza, dopo aver concluso la regular season del Girone B, al diciottesimo posto e giocheranno in casa la prima partita in virtù del peggior piazzamento in classifica. La squadra di Marco Alessandrini, ha perso l’ultima gara di campionato contro la Lucchese.

L’Imolese arriva alla gara di andata dei Playout di Serie C, dopo aver terminato la stagione in diciassettesima posizione, e avranno il vantaggio di giocare la partita di ritorno tra le mura amiche. Inoltre, la squadra di Gaetano Fontana, potrebbe centrare la salvezza pareggiando entrambe le gare. Nell’ultimo turno del Girone B, l’Imolese ha pareggiato 2-2 in casa del Pescara.

PISTOIESE IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Imolese dei Playout Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISTOIESE IMOLESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pistoiese Imolese, le quali si affronteranno nella gara valevole per l’andata dei playout del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Marco Alessandrini dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare: Crespi; Pertica, Sottini, Moretti; Mezzoni, Castellano, Romano, Tempesti, Martina; Stijepovic, Vano.

In casa Imolese, l’allenatore rossoblù, Gaetano Fontana, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con lo speculare modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Imolese per la trasferta di Pistoia: Rossi; Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero; Romano, D’Alena, Benedetti; Boscolo; Padovan, Belloni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pistoiese Imolese dei Playoff Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Pistoiese, abbinata al segno 1 quotata 2.10. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.20. Sembra difficile assistere al successo esterno dell’Imolese, con il segno 2 quotato 3.40.











