Diretta Pistoiese Imolese/ Streaming video tv: salvezza in ballo (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE IMOLESE: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Tra pochi minuti è in programma il fischio d’inizio della diretta Pistoiese Imolese, gara in programma alle ore 14.30 di oggi, domenica 27 febbraio 2022, allo Stadio Marcello Melani di Pistoia e valida per la 29esima giornata del girone B di Serie C. Uno scontro salvezza decisivo per entrambe le squadre, situate in piena zona playout e reduci da un momento particolarmente negativo: tutte e due non trovano i tre punti da troppo tempo e il match di oggi potrebbe risultare decisivo in ottica salvezza…

Pistoiese e Imolese occupano rispettivamente il 19esimo e il 17esimo posto in classifica, ovvero zona playout, ma sono divise appena da due punti. La Pistoiese è a quota 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 0-1 nel derby contro il Pontedera. L’Imolese, invece, è a quota 26 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. I rossoblu arrivano a questo appuntamento da tre pareggi di fila: l’ultimo, 0-0 contro il Cesena.

DIRETTA PISTOIESE IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Imolese sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE IMOLESE

Dopo aver presentato la gara, è arrivato il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Pistoiese Imolese, match che andrà in scena allo Stadio Marcello Melani di Pistoia. Qualche dubbio di formazione da ambo le parti, considerata l’importanza della sfida e il periodo ricco di gare dopo la sosta invernale. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di casa, la Pistoiese. Gli arancioni scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2: Seculin; Moretti, Sottini, Portanova, Martina; Pertica, Marcucci, Mezzoni; Castellano; Di Massimo, Vano. Passiamo adesso alla formazione ospite, che si schiererà sul terreno di gioco con il 5-3-2: Angeletti; Lia, Milani, Rinaldi, Vona, La Vardera; Santoro, Romano, Boscolo; Belloni, Padovan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal via alla diretta di Pistoiese Imolese, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse. Si prevede una gara particolarmente combattuta, come testimoniato dalle quotazioni delle principali agenzie di betting. Prendiamo ad esempio i numeri di Eurobet: per il celebre bookmakers, la vittoria della Pistoiese è data a 2,50, il pareggio è dato a 3,10, mentre il successo dell’Imolese è dato a 2,80. Grande, grandissimo equilibrio, dunque. Equilibrio che non prevede grande spettacolo in termini di gol, come testimoniato da Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente dati a 1,60 e 2,20. Discorso diverso per Gol e No Gol, in grande bilanciamento: rispettivamente a 1,87 e 1,83.

