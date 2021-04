Diretta/ Pistoiese Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: orange in crisi nera

DIRETTA PISTOIESE JUVENTUS U23: TUTTO FACILE PER GLI OSPITI?

Pistoiese Juventus U23, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Momento delicatissimo della stagione per gli Orange che si ritrovano ad aver subito a Livorno la loro sesta sconfitta consecutiva. Il 5-0 con cui i labronici hanno travolto la Pistoiese ha avuto il sapore di una resa, la Pistoiese è ora appaiata alla Lucchese ma la distanza da quartultima e quintultima, ovvero Olbia e Giana Erminio, sta aumentando esponenzialmente e c’è il rischio di ritrovarsi a un divario tale da annullare i play out.

La Juventus U23 sta a sua volta attraversando un pessimo momento, avendo subito sul campo dell’Alessandria la sua terza sconfitta consecutiva. Nonostante questo, i giovani bianconeri navigano in lidi di classifica ben diversi, chiamati a difendere la qualificazione ai play off: questa sfida dimostrerà quale delle due crisi sarà da considerare irreversibile.

DIRETTA PISTOIESE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Juventus U23 sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Pistoiese e Juventus U23 presso lo stadio Marcello Melani. I padroni di casa allenati da Stefano Sottili scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Perrucchini; Pierozzi, Baldan, Varga, Solerio, Simonti; Pezzi, Valiani, Spinozzi; Chinellato, Rovaglia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Delli Carri, De Marino; Aké, Ranocchia, Peeters, Correia; Brighenti, Marques.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Pistoiese Juventus U23, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.10 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.10 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.30 volte quanto avrete deciso di puntare.

