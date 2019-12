Diretta Pistoiese Lecco/ Streaming video tv: per uscire dai play out (Serie C)

Pistoiese Lecco, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, è la partita prevista domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.45 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia, e sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Orange reduci da una prova gagliarda in casa della Pro Vercelli, uno 0-0 con un palo per parte che ha confermato come la squadra di Pancaro sia riuscita ad acquisire una buona solidità con il passare delle settimane. Quello a Vercelli è stato il terzo pareggio consecutivo in campionato per la Pistoiese, che non vince comunque da più di un mese, dalla trasferta del 10 novembre scorso in casa della Juventus U23 e che si trova al momento ad un punto dalla zona play off, ma anche con sole 4 lunghezze di vantaggio sulla zona play out. Vantaggio sul quintultimo posto occupato proprio dal Lecco, che dopo due vittorie consecutive che erano valse un importante passo in avanti in classifica si è fermato perdendo con un secco poker incassato sul campo del Pontedera secondo in classifica. Il Lecco ha comunque lanciato segnali di crescita importanti e, prima del ko di Pontedera, aveva vinto le precedenti due trasferte disputate contro Carrarese e Gozzano.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Lecco, match previsto domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.45 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LECCO

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pistoiese Lecco, match previsto domenica 15 dicembre 2019 e che si disputerà presso lo stadio Melani di Pistoia, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pistoiese allenata da Giuseppe Pancaro schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Pisseri; Capellini, Camilleri, Terigi; Mazzarani, Bortoletti, Bordin, Spinozzi, Ferrarini; Cappelluzzo, Cerretelli. Risponderà il Lecco guidato in panchina da D’Agostino, che opterà su un 3-4-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Safarikas; Vignati, Melgrati, Procopio; D’Anna, Moleri, Marchesi, Maffei; Giudici, Fall, Strambelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.40. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.45 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



