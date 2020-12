Diretta Pistoiese Livorno/ Streaming video tv: acceso derby toscano! (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE LIVORNO: BEL DERBY TOSCANO

Pistoiese Livorno, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini, è la partita in programma oggi, domenica 13 dicembre 2020, valida per la 15^ giornata della Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Per il girone A oggi pomeriggio andrà in scena un brillante derby toscano, che pur metterà in palio punti sonanti, tra due club che vogliono il prima possibile abbandonare i gradini più bassi della classifica. Alla vigilia della 15^ giornata di campionato, non possiamo dire certo che sta passando un buon momento la Pistoiese di Mister Riolfo: la squadra arancione, dopo anche il KO rimediato sul pochi giorni fa col Lecco (uno spaventoso 4-1) è infatti penultima nella graduatoria del girone A e sta facendo veramente fatica a rialzare la testa. Di contro ci sarà il Livorno, impaziente di tornare in campo dopo aver saltato l’ultimo incontro con la Pro Vercelli per avverse condizioni meteo. La compagine amaranto, già impegnata in una vera tempesta societaria, pure sconta un periodo veramente no, che pure è impaziente di mettersi subito alle spalle: servirà dunque una vera reazione dal campo questo pomeriggio.

DIRETTA PISTOIESE LIVORNO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Livorno sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LIVORNO

Per le probabili formazioni della diretta tra Pistoiese e Livorno, ecco che Mister Riolfo potrebbe confermare gran parte del 4-3-2-1 visto solo pochi giorni fa contro il Lecco. Sicuramente dopo il 4-1 subito avranno oggi voglia di riscattarsi in difesa Solerio e Camilleri, come pure Simonti e Pierozzi, questo schierati dal primo minuto sulle corsie del reparto arretrato. In avanti questo pomeriggio saranno confermati dal primo minuto Valiani, Spinozzi e Cerretelli e saranno Mal, Cesarini e Gucci a guidare l’attacco. Spazio al 4-4-2 per Dal Canto dove potremmo rivedere dal primo minuto Mazzeo e Murilo in attacco: i due saranno sostenuti da Hauodi, che ha determinato l’ultimo successo con la Giana Erminio, quasi un mese fa. In mediana sarà spazio per Agazzi, Bussaglia e Parisi, mentre in difesa non dovrebbero mancare dal primo minuto Gemignani, Di Gennari, Deverlan e Morelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta di questo pomeriggio, consegnamo ai padroni di casa il favore del pronostico: pure ci attende sfida impegnativa e ben complicata. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha fissato a 2.55 il successo della Pistoiese, contro il 2.90 segnato per la vittoria del Livorno: il pari pagherà la posta a 2.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA