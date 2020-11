Diretta/ Pistoiese Lucchese (Serie C) streaming video tv. orange col nuovo tecnico

DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE: DEBUTTA RIOLFO

Pistoiese Lucchese, in diretta dallo stadio Marcello Melani di Pistoia, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo l’esonero di Nicolò Frustalupi gli Orange ripartono con il nuovo tecnico Riolfo in panchina, cercando di di risalire in classifica dopo un momento nero con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, con l’unico intermezzo della vittoria interna contro il Pontedera dell’8 novembre scorso. Con Olbia e Piacenza a quota 9 punti la Pistoiese galleggia tra il quartultimo e il penultimo posto in classifica. Solo i diretti avversari di turno hanno fatto peggio, visto che la Lucchese con soli 3 punti ottenuti in 11 partite disputate è finora la peggior formazione del campionato.

Anche i rossoneri hanno vissuto un cambio in panchina con il tecnico Giovanni Lopez che proverà a riportare ordine per una squadra che rincorre principalmente la salvezza e che arriva dalla paradossale sconfitta interna nel recupero contro l’Albinoleffe: 0-5 a metà secondo tempo, poi negli ultimi 20′ la Lucchese ha realizzato 4 gol, non riuscendo comunque ad evitare una rocambolesca sconfitta col punteggio di 4-5.

DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Lucchese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LUCCHESE

Le probabili formazioni di Pistoiese Lucchese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giancarlo Riolfo con un 3-4-2-1: Vivoli; Romagnoli, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Valiani, Cesarini; Chinellato. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Coletta; Benassi, De Vito, Dumancic; Nannelli, Sbrissa, Caccetta, Kosovan, Adamoli; Bianchi, Panati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pistoiese e Lucchese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.00.

