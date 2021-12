Diretta Pistoiese Lucchese/ Streaming video tv: ospiti in buona forma (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE: EQUILIBRIO!

Pistoiese Lucchese, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30, dallo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà valevole per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. La Pistoiese è reduce dalla sconfitta subita in casa del Pescara, con la gara terminata 2-0. La squadra di David Sassarini, sta vivendo un periodo piuttosto negativo, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite in campionato. I toscani sono infatti scivolati in penultima posizione con 14 punti.

DIRETTA/ Lucchese Carrarese (risultato finale 0-0): niente gol nel derby toscano!

La Lucchese è reduce dal pareggio a reti bianche nel recupero della diciassettesima giornata, giocato contro la Carrarese. La formazione allenata da Guido Pagliuca è in serie positiva da sei partite, in cui ha conquistato 10 punti, portandosi fino all’ottavo posto in classifica, in zona playoff. Nell’ultima sfida tra le due squadre della scorsa stagione, risalente a marzo, a conquistare i tre punti è stata la Lucchese, infatti si è imposta con il risultato di 1-0.

Diretta/ Pescara Pistoiese (risultato finale 2-0): Rauti raddoppia nella ripresa!

DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pistoiese Lucchese di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

DIRETTA/ Lucchese Grosseto (risultato finale 0-0): nessun gol al Porta Elisa

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISTOIESE LUCCHESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Pistoiese Lucchese, le quali si sfideranno nella gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, David Sassarini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare della Pistoiese: Crespi; Sottini, Ricci, Gennari; Mezzoni, Romano, Castellano, Mal, Martina; Vano, Valiani.

In casa Lucchese, Guido Pagliuca, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare della squadra ospite, in vista della trasferta sul campo della Pistoiese: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Visconti; Frigerio, Minala, Picchi; Nanni; Fedato, Semprini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Pistoiese Lucchese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara equilibrata, con la vittoria della Pistoiese, abbinata al segno 1 quotata 2.75. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.05. Leggermente favorita la Lucchese, con la sua vittoria abbinata al segno 2, quotata 2.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA