DIRETTA/ Pistoiese Montevarchi streaming video tv: la storia del derby toscano

DIRETTA PISTOIESE MONTEVARCHI: LO STORICO

Torna dopo oltre 20 anni di assenza la diretta di Pistoiese Montevarchi, questo derby toscano infatti era stato per l’ultima volta nel campionato 1998-1999 e di conseguenza è un inedito assoluto nel terzo millennio. Possiamo osservare che in quella stagione i due derby non furono di certo memorabili, dal momento che terminarono con due pareggi per 0-0, allora per trovare dei gol dobbiamo tornare alla vittoria del Montevarchi per 2-0 di sabato 11 aprile 1998.

Complessivamente, gli ultimi dieci precedenti ufficiali vedono comunque la Pistoiese in leggerissimo vantaggio, grazie a tre vittorie contro due successi del Montevarchi, ma dominano i pareggi, cinque e soprattutto accomunati dal fatto di essere stati tutti 0-0. Il 50% delle partite senza gol, speriamo che oggi pomeriggio il grande ritorno del derby toscano Pistoiese Montevarchi possa invece regalarci qualche emozione da ricordare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PISTOIESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA CHE SCOTTA

Pistoiese Montevarchi, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. E’ già un derby che scotta la sfida tutta toscana tra gli orange e il Montevarchi neopromosso, che al momento si trova 4 punti avanti i diretti avversari. Pur essendo reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima in casa nel turno infrasettimanale contro l’Olbia, il Montevarchi mantiene un buon rendimento anche grazie a quella che è stata una partenza convincente nel nuovo campionato.

Fatica ancora invece la Pistoiese che in estate ha ottenuto in extremis il ripescaggio in Serie C e dopo due ko consecutivi contro Teramo e Carrarese martedì scorso è riuscita a fare di nuovo un passo in avanti in classifica, pareggiando in casa dell’Imolese. Sono 12 i precedenti finora disputati a Pistoia, orange mai battuti in casa dal Montevarchi. L’ultima sfida risale al campionato di Serie C1 1998/99 e terminò 0-0. Ultima vittoria della Pistoiese nel campionato 1996/97, gli orange vinsero di misura 1-0 grazie a un gol di Caruso.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Pistoiese Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi; Deratti, Ricci, Sabotic; Moretti, Valiani, Santoro, Castellano, Martina; Romano, Vano. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca, Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani; Jallow, Gambale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



