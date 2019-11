Diretta Pistoiese Monza/ Streaming video tv: la capolista va in Toscana (Serie C)

Pistoiese Monza, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, è una partita valida per la quindicesima giornata del girone A della Serie C 2019-2020: l’appuntamento è fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2019. Trasferta in Toscana dunque per la capolista in occasione di Pistoiese Monza: i padroni di casa hanno 19 punti in classifica e cercano un risultato di prestigio per consolidarsi in zona playoff, gli ospiti lombardi invece hanno 33 punti e vogliono rimanere in testa con buon margine sulle inseguitrici tornando al successo dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro la Carrarese nella scorsa giornata. Sette giorni fa invece per la Pistoiese è da ricordare il bel successo esterno per 0-2 sul campo della Juventus U23.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Monza non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE MONZA

Andiamo adesso a scoprire quali sono le probabili formazioni di Pistoiese Monza. Giuseppe Pancaro dovrebbe schierare la squadra toscana secondo il modulo 3-5-2: Pisseri in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Terigi, Camilleri e Dametto; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere in azione da destra a sinistra Ferrarini, Bordin, Cerretelli, Valiani e Llamas, infine nella coppia d’attacco indichiamo titolari Stijepovic e Gucci. Per quanto riguarda invece il Monza di Cristian Brocchi, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2: in porta Lamanna, davanti a lui Lepore, Marconi, Bellusci e Sampirisi da destra a sinistra nella difesa a quattro; nel terzetto di centrocampo D’Errico, Fossati e Armellino, infine il reparto offensivo potrebbe vedere Iocolano trequartista alle spalle dei due attaccanti Finotto e Brighenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Pistoiese Monza, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La capolista parte nettamente favorita pur giocando in trasferta, infatti il segno 2 è quotato ad appena 1,85 volte la posta in palio. Si sale invece per le altre due ipotesi: il segno X infatti è quotato a 3,35, mentre in caso di segno 1 si arriverà a quota 4,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA