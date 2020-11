Diretta/ Pistoiese Olbia (Serie C) streaming video e tv: punti che già pesano

DIRETTA PISTOIESE OLBIA: SCONTRO DELICATO!

Pistoiese Olbia, domenica 15 novembre 2020 alle ore 16.30 presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Punti che già pesano tra due squadre che si ritrovano indietro in classifica, quintultima a pari merito con il Piacenza la Pistoiese a quota 9 gol, mentre l’Olbia di punti ne ha raccolti finora solamente 4, senza riuscire a vincere ancora una singola partita. Anche gli attacchi delle due formazioni piangono finora, solo 6 gol realizzati dalla Pistoiese e 5 dall’Olbia. Gli Orange sembravano aver preso una boccata d’ossigeno importante dalla vittoria interna contro il Pontedera, ma la difficile successiva trasferta contro la Pro Vercelli si è chiusa con una sconfitta di misura. Dopo quattro pareggi consecutivi, l’Olbia invece nel turno infrasettimanale è crollata in casa contro il Pontedera, incassando un poker che ha tolto le certezze difensive che avevano portato la formazione sarda a guadagnare un po’ di terreno dopo gli ultimi pari.

DIRETTA PISTOIESE OLBIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Olbia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE OLBIA

Le probabili formazioni di Pistoiese Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Melani di Pistoiese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Nicolò Frustalupi con un 5-3-2: Perucchini, Pierozzi, Camilleri, Mazzarani, Salvi, Llamas; Tempesti, Cerretelli; Mal; Chinellato, Stoppa. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Tornaghi; La Rosa, Dalla Bernardina, Altare; Pennington, Ladinetti, Lella, Cadili; Marigosu; Gagliano, Udoh.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pistoiese e Olbia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.05 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.55.



