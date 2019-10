Diretta Pistoiese Olbia / Streaming video tv: club a caccia di riscatto (Serie C)

Pistoiese Olbia, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni, è la partita in programma oggi domenica 6 ottobre e valida per la ottava giornata del girone A di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Si accende dunque un match che vede in campo due squadre che stanno vivendo un momento non facile e che si scontrano proprio per cercare di uscire da una condizione di classifica tutt’altro che splendente. Dopo il 2 a 2 nel derby regionale contro la Robur Siena, la Pistoiese a quota 7 punti cerca riscatto in casa contro i sardi, usciti anch’essi con solo un punto dalla partita contro il Como e fermi allo stesso numero di punti in classifica dei rivali toscani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PISTOIESE OLBIA

La diretta tv di Pistoiese Olbia non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

DIRETTA PISTOIESE OLBIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Pistoiese e Olbia, in porta per i sardi confermato l’olandese Van der Want alle spalle del quartetto difensivo composto da Biancu, Doratiotto, Gozzi e Mastino. A centrocampo Muroni, Ogunseye e Penninton a sostegno di Pisano, Pitzalis e Vannocchia. I padroni di casa dovrebbero rispondere con il 3-5-2 e Pisseri tra i pali alle spalle del trio composto da Mazzarani, Camilleri e Dametto. Centrocampo composto da Ferrarini, Spinozzi, Vitiello, Cerettelli e Llamas. In attacco Valiani e Gucci. La Pistoiese punta sull’esperienza dei suoi calciatori, molti dei quali vengono da contesti di squadre importanti come Spinozzi (prodotto del vivaio della Roma), Vitiello e Valiani, che hanno disputato anche alcuni campionati di Serie A, rispettivamente con il Siena e il Bologna. L’Olbia non vanta nomi di esperienza in leghe maggiori ma scenderà in campo con la solita solidità difensiva per poi cercare di far male ai padroni di casa con ripartenze veloci e precise. L’obiettivo per entrambi è cercare di salvarsi ed evitare playoff e l’incubo retrocessione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda l’universo delle scommesse, la Snai vede favoriti i padroni di casa della Pistoiese. La vittoria dei toscani verrà pagata 2,30 volte la posta contro i 3,05 della possibile vittoria dei sardi. Pareggio invece quotato a 3,10.



