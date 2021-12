Diretta/ Pistoiese Olbia streaming video tv: sardi da play off (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE OLBIA: PARTITA COMBATTUTA!

Pistoiese Olbia, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoiese, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. L’Olbia si presenta all’appuntamento dopo l’importante successo esterno sul campo del Grosseto, vittoria che ha permesso ai sardi di restare agganciati al nono posto con Vis Pesaro e Pontedera in zona play off, a debita distanza dalla zona play out.

Resta terzultima la Pistoiese che dopo tre sconfitte consecutive è riuscita però a tornare a muovere la classifica nell’ultimo match interno contro la Lucchese, terminato 0-0 anche se la situazione degli Orange resta piuttosto difficile. Il 15 novembre 2020 nell’ultimo precedente disputato a Pistoia, l’Olbia è riuscita a piazzare il colpaccio esterno vincendo col punteggio di 1-2. Stesso punteggio ma in favore dei toscani nell’ultima vittoria interna della Pistoiese contro i sardi, datata 6 ottobre 2019.

DIRETTA PISTOIESE OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Olbia non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE OLBIA

Le probabili formazioni di Pistoiese Olbia, match che andrà in scena al Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pozzi; Sabotic, Ricci, Sottini; Mezzoni, Castellano, Santoro, Mal, Martina; Stijepovic, Pinzauti. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Chierico, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

