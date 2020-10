Diretta/ Pistoiese Pergolettese (Serie C) streaming video tv: Orange per il riscatto

DIRETTA PISTOIESE PERGOLETTESE: I TOSCANI CERCANO RISCATTO

Pistoiese Pergolettese, diretta dal signor Longo di Cuneo, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Melani. Dopo aver esordito con un pari interno contro l’Alessandria, gli Orange avevano disputato un match di gran solidità difensiva a Como, pur creando poco sul fronte offensivo. Proprio al 90′ però Gabbrielloni ha siglato un gol che ha avuto il sapore della beffa per i toscani, che ora cercheranno il riscatto contro una Pergolettese già mina vagante del campionato. La formazione cremasca è partita con un 3-3 in casa della Lucchese, per poi centrare la prima vittoria interna con un 2-1 all’Albinoleffe, ottenuta con una rete di Bortoluz e un gol decisivo di Morello nella parte conclusiva della partita. Dopo la salvezza in rimonta ottenuta nella passata stagione, la Pergolettese sembra in grado di puntare più in alto in questa stagione.

DIRETTA PISTOIESE PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pistoiese Pergolettese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Pistoiese e Pergolettese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Frustalupi con un 3-4-2-1: Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Mal, Stoppa; Gucci. Gli ospiti guidati in panchina da Contini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Ferrari, Panatti, Duca; Varas, Bortoluz, Morello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pistoiese Pergolettese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,25, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,15 la posta scommessa.



