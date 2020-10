Diretta/ Pistoiese Piacenza (Serie C) streaming video tv: nessuno può sbagliare

DIRETTA PISTOIESE PIACENZA: SFIDA RISCHIOSA

Pistoiese Piacenza, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00, presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Match tra squadre blasonate, entrambe reduci da un pareggio in campionato. La Pistoiese ha ottenuto un punto in un match senza reti sul campo della Pro Patria, domenica scorsa. Il Piacenza dopo aver battuto in casa il Livorno nel turno infrasettimanale ha compiuto un altro passo in avanti importante, andando a strappare un punto sul campo di una delle favorite del girone, la Carrarese. Quattro punti in classifica per gli emiliani, tre per i toscani e il match dovrà dare risposte per due club che vogliono allontanarsi dai bassifondi della classifica. Situazione potenzialmente pericolosa con una sconfitta, ma chi dovesse prevalere tirerebbe un sospiro di sollievo, considerando la classifica ancora molto corta nel girone A.

DIRETTA PISTOIESE PIACENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pistoiese Piacenza, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PIACENZA

Le probabili formazioni di Pistoiese Piacenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Frustalupi con un 3-4-2-1: Perucchini; Romagnoli, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Cesarini, Tempesti; Gucci. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Manzo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Galazzi, Palma, Corbari; Gonzi, Maio, Babbi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Pistoiese Piacenza sono state emesse anche dalla Snai: i toscani partono favoriti con un valore di 2,30 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno degli emiliani vi farebbe guadagnare 3,00 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,20 volte l’importo che avrete investito.



