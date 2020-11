Diretta/ Pistoiese Pontedera (Serie C) streaming video e tv: classico derby toscano

DIRETTA PISTOIESE PONTEDERA: SFIDA EQUILIBRATA

Pistoiese Pontedera, diretta dal signor Arace di Lugo di Romagna, domenica 8 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. Classico derby toscano in Serie C, negli ultimi 4 anno le due squadre si sono affrontate 10 volte tra campionato e Coppa Italia, col Pontedera che ha ottenuto 3 vittorie ed un pareggio negli ultimi quattro incroci. La Pistoiese non batte i granata dal 3-0 del 10 marzo 2018 e sta attraversando un momento molto complicato in campionato, con il ko in casa dell’Albinoleffe che è costato agli orange la terza sconfitta consecutiva. Dopo il ko di Alessandria il Pontedera ha pareggiato senza reti nell’altro derby toscano contro il Grosseto, restando al settimo posto nel gruppone di testa ma mancando per la seconda volta consecutiva la possibilità di issarsi in solitudine in testa alla classifica del girone A, che racchiude al momento tra quota 14 punti e quota 12 punti ben undici squadre.

DIRETTA PISTOIESE PONTEDERA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Pontedera sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PONTEDERA

Le probabili formazioni di Pistoiese Pontedera, sfida che andrà in scena presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Nicolò Frustalupi con un 3-4-2-1: Perucchini; Mazzarani, Romagnoli, Solerio; Pierozzi, Valiani, Cerretelli, Simonti; Tempesti, Cesarini; Gucci. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Maraia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Sarri; Risaliti, Bennasai, Piana; Stanzani, Benedetti, Caponi, Perretta, Vaccaro; Faella, Tommasini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pistoiese e Pontedera queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.85 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA