Diretta Pistoiese Pontedera/ Streaming video tv: derby toscano, Coppa Italia Serie C

Pistoiese Pontedera, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 10 agosto 2019, per la seconda giornata del girone D della Coppa Italia di Serie C. Una prima annotazione va fatta sulla sede della partita: Pistoiese Pontedera infatti avrebbe dovuto disputarsi a Pistoia, il cui stadio però è indisponibile. Di conseguenza è stata disposta l’inversione, pur con la Pistoiese formalmente padrona di casa che dunque non giocherà mai davanti ai propri tifosi in questo girone già cominciato settimana scorsa con il pareggio per 1-1 tra il Pontedera e la Pianese, che completa un raggruppamento interamente toscano. Ricordiamo che solamente la prima in classifica di ogni gruppo si qualificherà alla fase successiva di questa Coppa Italia di Serie C 2019-2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Pontedera non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PONTEDERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Pistoiese Pontedera. Siamo ancora in piena estate e la partita di oggi pomeriggio dunque presenta, come è normale che sia, diverse incognite per quanto riguarda le possibili scelte di partenza da parte dei due allenatori. Mister Giuseppe Pancaro aveva schierato dal primo minuto nell’amichevole della Pistoiese a Scandicci i seguenti undici giocatori: Quaranta, Mazzarani, Dametto, Terigi, Llamas, Bortoletti, Valiani, Tartaglione, Falcone, Gucci e Marloi. Per quanto riguarda invece il Pontedera, possiamo ricordare che gli undici titolari scelti da mister Ivan Maraia per la partita amichevole di tre giorni fa contro il Ghiviborgo sono stati Sarri, Ropolo, Giuliani, Benassai, Salvi, Bardini, Calcagni, Bruzzo, Semprini, Negro e Balloni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA