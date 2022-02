Diretta/ Pistoiese Pontedera streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE PONTEDERA: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Pistoiese Pontedera, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Derby toscano con gli orange che con l’ultimo 3-0 inflitto alla Carrarese hanno inanellato il loro quarto risultato utile consecutivo, risalendo al terzultimo posto in classifica e portandosi a quota 24 punti al fianco della Viterbese, raggiunta dopo la sconfitta interna contro la capolista Modena.

Il Pontedera resta invece al decimo posto, ultimo utile per i play off con una lunghezza di vantaggio proprio sulla Carrarese sorpassata grazie al ko dei marmiferi contro la Pistoiese, con la squadra di Maraia che a sua volta ha piazzato nell’ultimo impegno disputato un importante colpo esterno a Lucca. Nel match d’andata Pontedera vincente 2-0 sugli Orange con i gol di Barba e Magnaghi, ultimo precedente in casa della Pistoiese datato 8 novembre 2020, vittoria per 1-0 dei padroni di casa con gol di Pierozzi al 94′.

DIRETTA PISTOIESE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Pistoiese Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, Marco Alessandrini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi; Pertica, Sottini, Moretti; Mezzoni, Castellano, Romano, Tempesti, Martina; Stijepovic, Vano. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Regoli, Barba, Foglia, Milani; Benedetti; Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pistoiese Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



