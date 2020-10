Diretta/ Pistoiese Pro Sesto (Serie C) streaming video tv: insidia per gli Orange

DIRETTA PISTOIESE PRO SESTO: TOSCANI IN CERCA DI RISCATTO!

Pistoiese Pro Sesto, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Insidia all’orizzonte per gli Orange che non hanno vissuto un turno infrasettimanale positivo, andando a perdere contro la Carrarese. Una sfida difficile in calendario ma il 2-0 subito ha interrotto il momento positivo degli uomini allenati da Frustalupi, che venivano da tre risultati utili consecutivi. Dall’altra parte la Pro Sesto ha ottenuto invece proprio mercoledì scorso la sua seconda vittoria in campionato, piegando di misura il Giana Erminio grazie ad una rete realizzata da Di Munno nel finale di partita. Un acuto importante considerando che la formazione di Gorgonzola potrebbe essere una diretta concorrente dei sestesi nella lotta per non retrocedere, e perché ancora una volta la difesa della neopromossa formazione lombarda ha fornito indicazioni incoraggianti.

DIRETTA PISTOIESE PRO SESTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pistoiese Pro Sesto, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PRO SESTO

Le probabili formazioni di Pistoiese Pro Sesto, sfida che andrà in scena presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Nicolò Frustalupi con un 3-4-1-2: Vivoli; Mazzarani, Romagnoli, Solerio; Pierozzi, Mal, Valiani, Llamas; Cesarini, Tempesti; Chinellato. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Parravicini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco; Gualdi, Gattoni, Palesi; Mutton, Cominetti, Scapuzzi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Pistoiese Pro Sesto secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa Orange partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale già a quota 3,15 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,60 volte la posta in palio in caso di successo dei sestesi per chi avrà puntato sul segno 2.



