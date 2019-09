Diretta Pistoiese Renate/ Streaming video tv: nerazzurri lanciati! (Serie C)

Pistoiese Renate, che sarà diretta dal signor Antonino Costanza, si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Melani di Pistoia e sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 – nel girone A – che si disputerà in turno infrasettimanale. Con l’ultimo 2-0 interno ai danni dell’Olbia firmato dai gol di Guglielmotti e Kabashi (entrambi subentrati dalla panchina) il Renate ha centrato la seconda vittoria consecutiva e si è portato a quota dodici punti in classifica, in scia al Monza capolista del girone A, unica squadra ancora a punteggio pieno. Non fosse stato per la sconfitta subita sul campo dell’Alessandria anche il Renate sarebbe a punteggio pieno, al momento comunque c’è un suggestivo derby brianzolo in testa alla classifica del raggruppamento. Proverà a rompere le uova nel paniere ai nerazzurri una Pistoiese fin qui non brillantissima, reduce da un pareggio interno contro il Como e capace finora di ottenere solo una vittoria nelle prime cinque partite del nuovo campionato di Serie C, uno 0-2 sul campo della Pergolettese. Gli orange inseguono dunque ancora quello che sarebbe il loro primo acuto interno della stagione, anche se il Renate non è certo l’avversario più facile al quale chiedere strada, almeno in questo momento del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Pistoiese Renate, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE RENATE

Le probabili formazioni di Pistoiese Renate, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Melani di Pistoia, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 3-5-2- dal tecnico Giuseppe Pancaro con: Pisseri; Dametto, Terigi, Camilleri; Ferrarini, Bortoletti, Vitiello, Spinozzi, Llamas; Falcone, Valiani. Risponderà il Renate allenato da Aimo Diana con questo undici titolare schierato con un 3-5-2: Satalino; Baniya, Damonte, Possenti; Anghileri, Rada, Ranieri, Grbac, Pizzul; Galuppini, Maritato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pistoiese e Renate, secondo l’agenzia Snai lieve favore del pronostico per gli orange contro i brianzoli. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.90, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 2.85. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, l’under 2.5 a una quota di 1.55.



