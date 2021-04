Diretta Pistoiese Renate/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE RENATE: TOSCANI CON OBIETTIVO PLAYOUT!

Pistoiese Renate, in diretta dallo stadio Marcello Melani di Pistoia alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, si gioca per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2020-2021 nel girone A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Pistoiese Renate metterà di fronte due formazioni con obiettivi molto diversi, perché i padroni di casa toscani hanno appena 28 punti, mentre gli ospiti lombardi si trovano a quota 58.

Entrambe le compagini hanno giocato mercoledì nei recuperi: la Pistoiese ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 contro la Juventus U23, ideale per ripartire dopo il terrificante ko 5-0 di otto giorni fa a Livorno; discorso simile da questo punto di vista per il Renate, che vincendo per 2-0 contro la Pergolettese è ripartito dopo avere perso in casa contro l’Olbia nel sabato di Pasqua.

Per la Pistoiese l’unico obiettivo è quello di evitare l’ultimo posto per poi giocarsi la salvezza ai playout, mentre il Renate cerca la migliore posizione possibile nella griglia playoff. Sulla carta dunque i valori sono ben diversi: ma cosa succederà in campo in Pistoiese Renate?

DIRETTA PISTOIESE RENATE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pistoiese Renate sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE RENATE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Pistoiese Renate. Per i padroni di casa la base di partenza può essere un coperto modulo 5-4-1 con Nordi fra i pali e davanti a lui una linea difensiva a cinque composta da Baldan, Mazzarani, Romagnoli, Varga e Simonti. A centrocampo la Pistoiese di mister Sottili potrebbe schierare i centrali Simonetti e Spinozzi e le due ali Valiani e Mal, che dovranno agire a supporto del centravanti Chinellato.

La replica del Renate di mister Diana potrebbe invece prevedere un modulo 4-4-2 con Gemello in porta e davanti a lui i quattro difensori Guglielmotti, Merletti, Magli e Anghileri; altra linea a quattro anche a centrocampo per i lombardi con Marano, Rada, Ranieri e Kabashi, infine in attacco dovremmo vedere in azione la coppia Galuppini-Maistrello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Pistoiese Renate in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti lombardi, infatti il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno X e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Pistoiese.



