DIRETTA/ Pistoiese Siena video streaming tv: un derby diventato ormai classico

DIRETTA PISTOIESE SIENA: I TESTA A TESTA

Il derby toscano (uno dei tanti) Pistoiese Siena è diventato un “must” negli ultimi anni di Serie C: queste due squadre erano state avversarie – oltre che negli anni Novanta – tra il 2000 e il 2002 in due campionati consecutivi di Serie B, quelli che hanno preceduto la gloriosa epopea dei bianconeri targati Monte dei Paschi. Poi, più nulla fino al 2015; da allora però l’unico campionato in cui non si sono incrociate è stato il 2020-2021, quello in cui il Siena era in Serie D. Studiamo allora questo contesto: vi troviamo ben 6 pareggi (tra cui le ultime tre sfide) con il Siena che ha vinto 3 volte, a fronte di due sole vittorie della Pistoiese.

Soltanto una al Melani, arrivata nel febbraio 2017: il gol decisivo lo aveva realizzato Corrado Colombo, trasformando un rigore al minuto 83. Invece l’ultima volta in cui il Siena è riuscito a prendersi i 3 punti sul campo della Pistoiese era il febbraio 2019, dunque due anni più tardi: vittoria ancora più importante perché arrivata con la squadra in 10 per l’espulsione di Mirko Romagnoli, ma quel rosso aveva svegliato gli ospiti che in 9 minuti avevano trovato le reti di Fabio Gerli e Mattia Aramu – oggi protagonista in Serie A con il Venezia – vincendo così la partita. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIESE SIENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Siena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PISTOIESE SIENA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Pistoiese Siena, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Derby toscano con gli Orange che hanno dato un importante segnale di rivincita dopo tre sconfitte consecutive e soprattutto il tracollo nella trasferta di Grosseto, con 6 gol incassati. Contro ogni pronostico la Pistoiese ha violato il campo dell’Ancona Matelica, vincendo 0-3 e pur restando ultima mantenendosi agganciata al treno salvezza.

Siena ancora nono in classifica e in zona play off, i bianconeri hanno sfruttato il doppio impegno casalingo facendo bottino pieno contro Teramo e Montevarchi, con l’arrivo in panchina di Padalino che sembra decisamente aver giovato alla squadra. All’andata pari senza reti tra le due squadre in casa del Siena, il 16 febbraio 2020 è terminato sempre in pareggio, ma col punteggio di 1-1, l’ultimo precedente disputato a Pistoia.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE SIENA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Teramo, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Pistoiese, Marco Alessandrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seculin: Pertica, Venturini, Sottini, Martina; Moretti, Castellano, Suciu; Paolini, Vano, Di Massimo. Risponderà il Siena allenato da Pasquale Padalino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lanni, Mora, Terigi, Terzi; Laverone, Cardoselli, BIanchi, Pezzella, Disanto; Paloschi, Guberti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pistoiese Siena al Marcello Melani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



