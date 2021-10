Diretta Pistoiese Teramo/ Streaming video tv: incrocio in zona playout (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE TERAMO: SFIDA DELICATA!

Pistoiese Teramo, in diretta dallo stadio Melani, si gioca alle ore 17:30 di sabato 9 ottobre: è uno degli anticipi nell’ottava giornata del campionato di Serie C 2021-2022, e rappresenta una sfida delicata per quella che è la situazione di classifica delle due squadre. Vero è anche che settimana scorsa entrambe hanno timbrato risultati positivi: la Pistoiese non ha vinto ma è stata capace di fermare la corazzata Siena, in trasferta, senza concedere gol a una squadra che ne aveva segnati 9 nelle prime 6 gare.

Il Teramo invece ha finalmente ottenuto il primo successo, battendo di misura la Viterbese: vittoria importante per gli abruzzesi che restano in zona playout, gli arancioni sono un punto più sotto e dunque appare evidente come nella diretta di Pistoiese Teramo ci sia l’urgenza di risalire la corrente, pur se siamo all’inizio del campionato. Vedremo ora cosa succederà in campo; nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PISTOIESE TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Teramo sarà a dire il vero una visione in mobilità: la partita di Serie C infatti sarà disponibile sul portale Eleven Sports, che da parecchi anni rappresenta la casa ufficiale della terza divisione, fornendo tutte le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Per accedere alle immagini, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, potrete abbonarvi stagionalmente al sito oppure acquistare il singolo evento di volta in volta, secondo un prezzo fissato all’inizio dell’anno e che non varierà, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE TERAMO

David Sassarini deve rinunciare allo squalificato Luca Ricci in Pistoiese Teramo: dovrebbe sostituirlo Lorenzo Moretti che farà coppia con Sabotic al centro della difesa, in porta avremo Pozzi mentre sulle corsie agiranno Gennari e Sottini. A centrocampo Santoro si occuperà dell’impostazione, con Mal e Romano che dovrebbero essere confermati in qualità di mezzali; Castellano è in vantaggio su Stijepovic per il ruolo di trequartista, davanti Vano e Pinzauti sono una certezza per il loro allenatore e dovrebbero quindi giocare.

Il Teramo di Federico Guidi si dispone con il 4-3-3 nel quale Soprano e Piacentini coprono il portiere Tozzo, e Bouah e Hadziosmanovic avranno campo come terzini; Arrigoni rappresenta il perno di centrocampo dal quale passerà il gioco, Cuccurullo dovrebbe essere titolare sulla mezzala e con lui avremo Viero. Il tridente offensivo vive di almeno due ballottaggi: Bernardotto-Birligea nel ruolo di prima punta, Malotti-Kyeremateng per l’esterno destro. A sinistra Rosso sembra favorito, ma occhio alla concorrenza di Montaperto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pistoiese Teramo possiamo consultare le quote ufficiali fornite dall’agenzia Eurobet. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte la giocata, mentre con il segno 2 che regola l’eventualità del successo ospite il guadagno corrisponderebbe a 2,70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



