Diretta/ Pistoiese Viterbese streaming video tv. a fondo classifica (Serie C)

Pistoiese Viterbese, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro a fondo classifica tra due squadre che stanno cercando di cambiare passo dopo un inizio difficoltoso. Dopo la vittoria in casa contro il Montevarchi la Pistoiese ha pareggiato sul campo del lanciatissimo Cesena, ottenendo così il terzo risultato utile consecutivo.

La Viterbese è ancora ultima in classifica dopo il pareggio per 2-2 contro l’Ancona Matelica. Gli etruschi hanno comunque ottenuto 4 punti nelle ultime 3 partite e stanno cercando di risollevarsi dopo essere partiti con 6 sconfitte subite nelle prime 9 giornate di campionato. Al 29 marzo 2018 risale l’ultimo precedente a Pistoia tra le due formazioni: 0-0 il risultato del match, con la Pistoiese che ha battuto per l’ultima volta in casa la Viterbese con il 2-0 del 20 novembre 2016.

DIRETTA PISTOIESE VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Pistoiese Viterbese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE VITERBESE

Le probabili formazioni di Pistoiese Viterbese, match che andrà in scena al Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pozzi; Sabotic, Ricci, Sottini; Mezzoni, Castellano, Santoro, Mal, Martina; Stijepovic, Pinzauti. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Fracassini, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Errico; Murilo, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.



