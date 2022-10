DIRETTA VIKTORIA PLZEN BAYERN/ Video streaming tv: arbitra Bartosz Frankowski

DIRETTA VIKTORIA PLZEN BAYERN MONACO: L’ARBITRO

Parliamo ora della squadra di arbitri della diretta di Viktoria Plzen Bayern Monaco, un team tutto polacco eccezion fatta per il var olandese Pol van Boekel. L’arbitro principale sarà Bartosz Frankowski. Questi sarà coadiuvato da Marcin Boniek e Jakub Winkler. Il quarto uomo invece sarà Krysztof Jakubik e l’Avar Marcin Borkowski. Bartosz Frankowski è nato il 23 settembre del 1986, ha debuttato in Ekstraklasa, prima divisione del suo paese, nel 2012. Diventa internazionale nel 2014 dirigendo come primo match Slovacchia Montenegro.

DIRETTA/ Bayern Monaco Viktoria Plzen (risultato finale 5-0): la chiude Choupo-Moting

ernQuesto è per la stagione attuale il debutto in assoluto in Champions League, ha diretto però tre gare in Europa League tra qualificazioni e fase a gironi. In carriera ha diretto 398 partite ufficiali con 1709 cartellini gialli, 51 espulsioni per doppia ammonizione, 44 rossi diretti e ben 123. Questi numeri ci fanno capire che si tratta di un arbitro molto fiscale e che si dovrà fare davvero grande attenzione in area di rigore per evitare spiacevoli sorprese.

Diretta/ Barcellona Viktoria Plzen (risultato finale 5-1): Lewandowski da copertina!

DIRETTA PLZEN BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Plzen Bayern Monaco verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Bayern Monaco Barcellona (risultato finale 2-0): Nagelsmann OK, Xavi KO

VIKTORIA PLZEN BAYERN MONACO: PARTITA SCRITTA?

Viktoria Plzen Bayern Monaco, partita diretta dall’arbitro polacco Bartosz Frankowski, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 12 ottobre: alla Doosan Aréna di Plzen siamo in campo per la quarta giornata del gruppo C di Champions League 2022-2023. Un vero e proprio testacoda per il girone che comprende anche Inter e Barcellona, che potrebbe portare ai primi verdetti definitivi.

Viktoria Plzen e Bayern Monaco si ritrovano di fronte a otto giorni di distanza dalla sfida in terra bavarese, Una gara a senso unico, risultato di cinque a zero: reti di Sanè (doppietta) Gnabry, Manè e Choupo-Moting. In caso di vittoria, il Bayern Monaco strapperà l’accesso garantito alla fase ad eliminazione diretta, mentre il Plzen abbandonerà ogni speranza di qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI PLZEN BAYERN MONACO

Ultimi ballottaggi da valutare per Bilek e Nagelsmann, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Plzen Bayern Monaco. Partiamo dalla formazione ceca, in campo con il 4-2-3-1: Tvrdon, Holik, Hejda, Pernica, Havel, Kalvach, N’Diaye, Kopic, Vlkanova, Mosquera, Chory. Stesso modulo per i bavaresi, in campo così: Neuer, Mazraoui, Upamercano, de Ligt, Davies, Goretzka, Gravenberch, Sanè, Musiala, Manè, Gnabry.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Plzen Bayern Monaco vedono nettamente favorita la formazione ospite. Prendiamo spunto dai numeri offerti da Eurobet: la vittoria del Viktoria Plzen paga 16 volte la posta, il pareggio è a 7,75, mentre la vittoria del Bayern Monaco è data a 1,15. Si profila una gara ricca di gol: Under 2,5 a 3,20 e Over 2,5 a 1,30. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA