VIDEO/ Poirier VS McGregor: higlhights. The Diamonds domina: caviglia rotta per Conor

Sconfitta netta per Conor McGregor nella notte a Las Vegas, in quello che doveva essere il terzo atto della sfida con Dustin Poirier: per l’irlandese, finito KO nel primo round, dunque nessuna occasione di riscatto come speravano i suoi tifosi, e pure un gravissimo infortunio rimediato nell’ottagono. Come si vede nel video, The Diamond ha completamente dominato i primi 5 minuti di combattimento, demolendo il rivale con una raffica di pugni e colpi di gomito nella lotta a terra: lo statunitense davvero era in completo comando dell’incontro. Poi la chiusura del round con McGregor che non riesce a stare in piedi: arrivano i sanitari sull’ottagono e subito si scopre che l’irlandese ha una caviglia rotta, oltre che varie ferite sanguinanti anche all’orecchio sinistro. L’incontro non può dunque continuare (benchè The Notorius non volesse concedere il KO) e il successo va allo stesso Poirier che chiude la trilogia di sfide con McGregor con due successi su tre. Per The Diamond si tratta dell’ottavo successo rimediato dal febbraio del 2017, mentre per McGregor si tratta del terzo KO sugli ultimi 4 incontri disputati: The Notorious pure ora dovrà affrontare una lunga riabilitazione per la caviglia, ma dalla barella ha promesso vendetta. (agg Michela Colombo)

Si accenderà nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, la diretta Poirier VS McGregor, attesissimo combattimento per UFC264 previsto a Las Vegas: l’evento avrà inizio dopo le ore 4.00 italiane. Siamo ancora nell’ottagono della T Mobile Arena di Las Vegas per assistere al terzo round della sfida Poirier-McGregor, tra le più attese per gli appassionati delle MMA: il combattimento infatti si annuncia come un vero punto di svolta, almeno per la carriera di The Notorious. Ritiratosi parecchie volte ma sempre tornato a combattere, Conor McGregor si trova infatti in un momento davvero delicato: a 33 anni ancora da compiere il lottatore deve capire se può ancora puntare ai piani alti della MMA, oppure se per lui quel tipo di competizione sono ormai al di fuori della sua portata. Gli ultimi scontri infatti non sono sempre stati eccezionali, più che per il verdetto ufficiale, proprio per la prestazione del lottatore irlandese, dunque oggi caccia di risposte contro un avversario sempre ben preparato.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’incontro di MMA di questa notte Poirier McGregor, previsto a Las Vegas verso le 4.00 italiane, sarà visibile non in diretta tv, ma in diretta streaming video, attraverso il ben noto servizio DAZN, ad abbonamento.

Come abbiamo ben detto prima, la diretta tra Dustin Poirier e Conor McGregor si annuncia come una sfida decisiva per il lottatore irlandese, che pure certo darà il 100% per superare lo statunitense. Lo abbiamo detto prima: The Notorious non è apparso in grandissima condizione nelle ultime uscite (ricordiamo il KO al secondo round dello scorso gennaio proprio contro Poirier), mentre lo sfidante statunitense ha alle spalle due risultati vincenti per l’UFC, contro Hooker e per l’appunto McGregor e pure è pronto a fare suo il titolo dei pesi leggeri della UFC, in cui è già primo nel ranking (dovrà sfidare Oliveira, campione in carica). Pure trattandosi di un rematch davvero non ci sentiamo di fare un vero e proprio pronostico: McGregor nelle faide è un avversario davvero temibile e potrebbe aver preparato qualche mossa a sorpresa negli ultimi mesi. Chissà che accadrà oggi nell’ottagono.

