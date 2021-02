Diretta Police Novara/ Streaming video Rai: tutto fatto per le azzurre (Volley)

DIRETTA POLICE NOVARA: BIG MATCH PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Police Novara, diretta dagli arbitri Mezoffy e Kaiser, è la partita in programma oggi, giovedi 4 febbraio 2021 tra le mura della Hala ZS Lukasiewica di Police in Polonia: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo dunque nella bolla polacca per il girone E della Champions league di volley femminile e con la diretta di questa sera tra Police e Novara, assisteremo all’ultimo scontro per questa fase a gruppi della prima competizione della CEV. Si deciderà dunque oggi chi, per la pool riuscirà a strappare il pass che vale la qualificazione alla fase finale, come prima classificata o come migliore seconda e va detto che ormai per la Igor i giochi sono fatti. Dopo anche il trionfo occorso solo ieri con Olomuc, la squadra piemontese ha già strappato il pass di qualificazione alla fase finale. Pure la formazione azzurra, di ritorno da un periodo davvero importante di risultati tra i confini nazionali, non si accontenta e punta a fare record di vittorie.

POLICE NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Police Novara sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA POLICE NOVARA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, con la diretta tra Police e Novara di questa sera, per la Igor la posta in palio è davvero cosa relativa. Con il trittico di vittorie ottenute a novembre e pure il doppio successo occorso in settimana con Dinamo Kazan e Olomuc, la squadra piemontese è leader assoluta della Pool E e dunque già qualificata di diritto alla prossima fase della Champions league. Con cinque vittorie su cinque partite (e 14 punti a tabella) Chirichella e compagne non hanno di che temere oggi: rimane solo il prestigio di chiudere questa fase a gironi da imbattute. Pure guardando la classifica, vediamo bene che pure le polacche hanno poco per cui giocare oggi: non di meno saranno avversarie temibili, guidate poi dall’ex Igor Jovana Brakocevic Canzian. Nonostante la poca posta in palio, siamo sicuri che oggi a Police sarà comunque un grane spettacolo: non vediamo l’ora di dare la parola al campo!



