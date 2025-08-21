Diretta Polissya Fiorentina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'andata dei playoff in Conference League.

DIRETTA POLISSYA FIORENTINA (RISULTATO 0-2): VIOLA IN DIECI, ESPULSO KEAN!

Al 27′ Nazarenko prova un pericoloso tiro-cross, ma Filippov non riesce a colpire in area. Al 30′ la Fiorentina si rende nuovamente pericolosa con un traversone di Dodò, respinto di testa da Sarapii. Al 32′ arriva il raddoppio viola: Kean entra in area e serve dalla linea di fondo, Gudmundsson non impatta, ma la palla arriva a Gosens, che insacca sotto l’incrocio. Al 39′ Gosens viene ammonito per un intervento duro su Kravchenko. Al 44′ fulmine a ciel sereno per la squadra di Pioli: Sarapii tira i capelli a Kean che reagisce malamente e rimedia un rosso diretto. Il primo tempo si chiude con la Fiorentina in vantaggio 2-0 sul Polissya nell’andata dei play-off di Conference League, ma i Viola dovranno disputare in dieci uomini il secondo tempo. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA POLISSYA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Polissya Fiorentina vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio in abbonamento, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DE GEA NEGA IL PARI A FILIPPOV!

Avvio vivace della gara: dopo appena due minuti la Fiorentina si rende pericolosa con un corner di Gudmundsson e il colpo di testa di Pongracic, che sfiora il bersaglio. Subito dopo è Dodô a provarci dalla distanza su invito di Sohm, ma il tiro termina di poco a lato. All’8’ i viola sbloccano il risultato: Kean parte da sinistra, rientra e calcia da fuori trovando una deviazione fortuita sulla schiena di Kudryk che beffa il portiere e vale l’1-0. La squadra di Italiano continua a spingere e al 17’ Ranieri rilancia lungo trasformando l’azione in un’occasione per Gudmundsson, che però conclude frettolosamente sull’uscita dell’estremo difensore. Il Polissya reagisce al 24’ con un’occasione nitida: cross perfetto di Andryievskyi per la testa di Filippov, ma De Gea si supera con una parata straordinaria che salva il vantaggio viola. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per cominciare la diretta Polissya Fiorentina, abbiamo allora pochi minuti per dire che per la prima volta il calcio italiano sfiderà questa squadra ucraina mentre non è una novità l’incrocio tra questo Paese e i viola, perché ci sono 10 precedenti anche se con sole due avversarie. Sei sfide contro la Dinamo Kiev, quattro contro il decaduto Dnipro: il bilancio è del tutto positivo perché troviamo sei vittorie e quattro pareggi, dunque la Fiorentina affronta i playoff di Conference League non avendo mai perso contro rivali dall’Ucraina. In particolare possiamo ricordare che contro il Dnipro era arrivato un doppio confronto nel girone di Europa League 2013-2014: doppio 2-1 in questo caso, ma l’episodio più recente è un altro.

L’anno seguente, quarti di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev: in Ucraina Khouma Babacar aveva pareggiato al 92’ salvando i viola, al Franchi avevano risolto Mario Gomez e Juan Manuel Vargas. Adesso però spazio alle formazioni ufficiali, perché ci siamo: viviamo insieme la diretta Polissya Fiorentina! POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapil, Korniichuk; Lednev, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Stefano Pioli

(agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA POLISSYA FIORENTINA: I VIOLA IN CONFERENCE!

È tempo di vivere la diretta Polissya Fiorentina, siamo in campo neutro alle ore 20:00 di giovedì 21 agosto 2025 per quella che è l’andata dei playoff di Conference League 2025-2026. Per la quarta stagione consecutiva i viola giocano questa competizione: certamente un record, ma quello che manca è ancora il titolo.

Due finali perse nelle prime due edizioni, poi la semifinale lasciata al Betis pochi mesi fa: ora Stefano Pioli è tornato in panchina e, dopo Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, proverà a mettere la Fiorentina sul tetto della Conference League, ma innanzitutto dovrà superare un playoff che potrebbe presentarsi ostico.

Gli ucraini del Polissya sono certamente inferiori, ma non va dimenticato che un anno fa i viola erano stati costretti ai rigori dalla Puskas Akademia; di conseguenza non si può dare per scontato l’accesso al girone unico, e già stasera bisognerà centrare un risultato positivo nella diretta Polissya Fiorentina che prende il via tra poco.

Una partita della quale possiamo innanzitutto valutare le scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco, prendendoci del tempo utile per provare ad analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI POLISSYA FIORENTINA

Dunque ecco che per la diretta Polyssia Fiorentina Ruslan Rotan dovrebbe schierare gli ucraini con il 4-3-3: in porta c’è Volynets, davanti a lui difesa con Sarapiy e Beskorovaynyi al centro mentre i due terzini dovrebbero essere Kravchenko e Korniychuk, poi a centrocampo ci aspettiamo una linea con Talles Costa e Babenko sicuri titolari, il terzo nome potrebbe essere ancora quello di Lednev come mezzala offensiva. Nel tridente spazio invece agli esterni Gutsulyak e Nazarenko, a fare da prima punta sarà allora uno tra Filippov e Gayduchyk.

Per quanto riguarda la Fiorentina, ci sono i dubbi legati a Mandragora e Dzeko: con il bosniaco titolare Gudmundsson farebbe il trequartista (Kean ci sarà, ovviamente), in caso contrario possibile 3-5-2 con l’inserimento di una mezzala in più. Fagioli e Sohm dovrebbero operare in mezzo al campo, sugli esterni invece avremo Dodò a destra e Gosens sull’altro versante, in porta chiaramente De Gea – una delle certezze dei viola – e una difesa che riparte dalla titolarità di Comuzzo, da rivalutare, e Pongracic che si piazzerà in posizione centrale, a completare il tutto nessun dubbio su Luca Ranieri, il capitano della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO POLISSYA FIORENTINA

La diretta Polissya Fiorentina ci presenta anche le quote dei bookmaker per il pronostico: sono favoriti i viola, ad esempio secondo la Snai il segno 2 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,35 volte la giocata mentre con il segno 1, che regola il successo degli ucraini, il valore sale a ben 7,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, infine ecco il segno X per il pareggio che porta in dote una cifra corrispondente a 4,75 volte la posta in palio.