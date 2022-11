Diretta/ Polonia Arabia Saudita streaming video tv: occhio alle Volpi (Qatar 2022)

DIRETTA POLONIA ARABIA SAUDITA: PARTITA COMBATTUTA!

Polonia Arabia Saudita, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 14.00 presso l’Education City Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Le Volpi del Deserto sono state, assieme al Giappone, la grande rivelazione delle gare d’esordio, sovvertendo ogni pronostico e battendo la quotatissima Argentina. Fare risultato anche contro la Polonia significherebbe per l’Arabia Saudita avvicinarsi a quegli ottavi di finale raggiunti nella storia solo in un’occasione nei Mondiali, nell’edizione di Usa 1994.

Deve riscattarsi la Polonia che non è riuscita a trovare la vittoria all’esordio contro il Messico: pari senza reti reso amaro per i polacchi dall’errore dal dischetto di Robert Lewandowski, che ha così mancato l’occasione per ottenere i primi 3 punti per la sua Nazionale e segnare quello che sarebbe stato il suo primo gol in carriera in un Mondiale. Polonia e Arabia Saudita tornano ad affrontarsi per la prima volta dall’amichevole disputata il 28 marzo 2006, furono i polacchi allora ad imporsi col punteggio di 2-1.

POLONIA ARABIA SAUDITA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Arabia Saudita sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Polonia Arabia Saudita, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI POLONIA ARABIA SAUDITA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ARABIA SAUDITA

Le probabili formazioni della diretta Polonia Arabia Saudita, match che andrà in scena all’Education City Stadium di Al Rayyan. Per la Polonia, Czesław Michniewicz schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny, Glick, Kiwior, Bednarek, Goralsky, Krychowiak, Frankowsky, Zalewsky, Zielinski, Lewandowski. Risponderà l’Arabia Saudita allenata da Hervé Renard con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ryan, Atkinson, Souttar, Wright, Behic, Mooy, Irvine, Hrustic, Boyle, McLaren, Mabil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Polonia Arabia Saudita, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Polonia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Arabia Saudita, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











