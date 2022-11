Diretta Polonia Argentina/ Streaming video Rai 1: chi vince va agli ottavi (Mondiali)

DIRETTA POLONIA ARGENTINA: CHI VA AGLI OTTAVI?

Polonia Argentina sarà diretta, oggi mercoledì 30 novembre alle ore 20.00, dall’arbitro olandese Danny Makkelie: presso lo Stadium 974 di Doha si gioca la partita valida per la terza giornata nel gruppo C dei Mondiali 2022. Non possiamo definirla una sfida diretta per gli ottavi, perché le due nazionali potrebbero anche qualificarsi a braccetto; possiamo però dire che quella che dovesse eventualmente vincere questa sera proseguirebbe la sua corsa, mentre l’altra sarebbe soggetta ai calcoli. L’Argentina, che si è rimessa in corsa con la vittoria contro il Messico, in caso di ko sarebbe comunque fuori: qualificata pareggiando, ma solo se l’Arabia Saudita dovesse perdere contro la Tricolor.

Per la Polonia i calcoli sono più semplici: agli ottavi con un pari (avendo 4 punti contro i 3 dell’avversaria), in caso di sconfitta invece basterebbe che l’Arabia Saudita non vincesse e che il Messico non superasse, in caso di affermazione, la differenza reti dei polacchi. Dunque si gioca anche su equilibri particolarmente sottili, il che rende ancora più interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che la diretta di Polonia Argentina prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA POLONIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Argentina viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO POLONIA ARGENTINA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ARGENTINA

È del tutto plausibile pensare che Czeslaw Michniewicz confermi il 4-4-2 che ha battuto l’Arabia Saudita, dunque nella diretta Polonia Argentina i biancorossi si dispongono con Glik e Kiwior a protezione di Szczesny mentre Cash e Bereszynski saranno i due terzini, ma soprattutto verrà confermata la soluzione con Lewandowski e Milik in campo contemporaneamente con il supporto di Zielinski e Frankowski dalle corsie laterali, mentre Bielik e Krychowiak saranno i mediani. Di fatto può diventare un 4-2-3-1 in fase di possesso, modulo molto elastico e anche con potenziale offensivo.

Lionel Scaloni si gioca tutto con il 4-3-3 nel quale Di Maria e Messi accompagnano Lautaro Martinez, ma con la Pulce che in realtà avrà parecchia libertà di movimento; in mezzo al campo sembra che possano essere confermati sia MacAllister che De Paul (ma occhio a Enzo Fernandez, in gol contro il Messico) a fare da supporto a Guido Rodriguez che dovrebbe essere il creatore di gioco. Anche la difesa a protezione di Emiliano Martinez dovrebbe essere confermata: Otamendi e Lisandro Martinez i due centrali, poi Gonzalo Montiel e Marcos Acuña giocheranno come laterali bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Polonia Argentina, partita valida per il gruppo C dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale dell’Est Europa vi permetterebbe di guadagnare 7,25 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dell’Albiceleste, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,50 volte la vostra giocata sulla partita.

