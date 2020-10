Diretta Polonia Bosnia/ Streaming video tv: Brzczek spera ancora (Nations League)

DIRETTA POLONIA BOSNIA: POLACCHI FAVORITI

Polonia Bosnia, partita diretta dall’arbitro inglese Craig Pawson, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre presso lo Stadion Miejski di Breslavia: siamo nel girone 1 della Lega A per la Nations League 2020-2021, il gruppo dell’Italia che osserverà con vivo interesse questa sfida. Gli azzurri dovranno fare il loro e cioè battere l’Olanda per blindare la qualificazione alla Final Four, ma intanto qui la Polonia ha un’ottima occasione per rimettersi in corsa. Dopo aver pareggiato contro la nostra nazionale, i biancorossi hanno infatti agganciato gli orange al secondo posto della classifica ma soprattutto hanno un solo punto di ritardo dall’Italia. Anche loro dunque hanno tutte le possibilità di qualificarsi all’atto conclusivo della Nations League, e per questo devono anche ringraziare una Bosnia che, in evidente calo rispetto a qualche anno fa, ha comunque ottenuto uno 0-0 contro l’Olanda e si trova a 2 punti. Non ci resta che aspettare la diretta di Polonia Bosnia, intanto però possiamo fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA POLONIA BOSNIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Bosnia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, a meno di variazioni di palinsesto; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita di Nations League, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale www.uefa.com, accedendo all’apposita sezione dedicata a questa competizione, oppure gli account che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA BOSNIA

Si avvicina il momento di Polonia Bosnia: Jerzy Brzeczek se la potrebbe giocare con lo stesso 4-2-3-1 di domenica, naturalmente resterà titolare Lewandowski al centro dell’attacco mentre potrebbero tornare titolari Grosicki come esterno sinistro sulla trequarti e Linetty, che occuperebbe una delle due maglie al centro dello schieramento togliendola a Moder, mentre sarà confermato Krychowiak. Klick e uno tra Kadzior e Szymanski completeranno la linea alle spalle del centravanti, la difesa è comandata da Glik che gioca al fianco di Walukiewicz con Kedziora a destra e Bereszynski sull’altro versante, in porta dovrebbe tornare Szczesny in luogo di Fabianski.

La Bosnia di Dusan Bajevic gioca con il 4-3-3: torna titolare Dzeko, a fargli compagnia nel tridente offensivo saranno Deni Milosevic e Gojak con un centrocampo nel quale Pjanic si divide tra la zona di mezzala e la trequarti, ma sarà anche regista a supporto di Krunic e Cimirot. Sanicanin confermato in difesa, l’altro centrale potrebbe essere Hadzikadunic con Todorovic o Cipetic a destrea e Kadusic o Kolasinac a sinistra, tanti dubbi per un CT abituato a cambiare spesso e che in porta potrebbe puntare nuovamente su Sehic, lasciando dunque Begovic in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Polonia Bosnia è stata quotata dall’agenzia Snai, secondo cui la nazionale di casa parte decisamente favorita: il segno 1 per la vittoria biancorossa vi permetterebbe di mettere in tasca una somma corrispondente a 1,77 volte quanto puntato, mentre il segno 2 per il successo dei balcanici vale 4,75 volte la giocata con questo bookmaker. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,50 volte quanto messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA