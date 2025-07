DIRETTA POLONIA DANIMARCA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In palio c’è ormai solo l’onore nella diretta Polonia Danimarca donne, per le polacche sarebbe piacevole riuscire a lasciare un segno sul primo Europeo femminile della loro storia, perché finora sono ancora ferme non solo a zero punti, ma anche a zero gol segnati. La Danimarca però ha una tradizione più solida e vorrà almeno lasciare la Svizzera evitando l’ultimo posto nel girone: per chi nel 2023 aveva superato la prima fase dei Mondiali e nella storia è entrata ben sei volte fra le prime quattro agli Europei può essere considerato l’obiettivo minimo, per eguagliare almeno il 2022, quando la Danimarca uscì al girone con una vittoria e due sconfitte.

Obiettivi quindi un po’ di secondo piano, ma comunque interessanti, in una partita che senza calcoli e tatticismo potrebbe quindi essere divertente da seguire per gli spettatori neutrali: o almeno, è quello che possiamo augurarci prima di seguire con voi la diretta Polonia Danimarca donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

POLONIA DANIMARCA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Polonia Danimarca donne in tv non sarà offerta in Italia, avremo però come per ogni partita di Euro 2025 la diretta streaming video su Uefa.tv.

SQUADRE ELIMINATE

In palio l’orgoglio, ma almeno da una parte anche un pezzetto di storia: così si presenta la diretta Polonia Danimarca donne, che alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 luglio, si giocherà per chiudere l’avventura agli Europei di calcio femminile 2025 delle due squadre che nel girone C sono purtroppo già eliminate.

Il pezzetto di storia fa riferimento evidentemente alla Polonia, che fino a questo momento non è riuscita a lasciare tracce: sconfitta per 2-0 al debutto contro la Germania e per 3-0 nella seconda contro la Svezia, le polacche cercheranno di lasciare un segno almeno questa sera, per salutare con il sorriso al termine della loro prima partecipazione di sempre a un grande torneo.

La Danimarca invece aveva qualche ambizione in più, ma si è dovuta arrendere, sebbene sempre di misura, prima al cospetto della Svezia (0-1) e poi anche contro la Germania (1-2). In virtù della differenza reti basterebbe un pareggio per chiudere almeno terza, ma la Danimarca cercherà di chiudere con un successo che sarebbe l’unico modo per archiviare in modo non del tutto negativo questo Europeo.

Lo stato d’animo sicuramente sarà particolare, non è facile giocare una partita sapendo che sarà in ogni caso l’ultima, però per le danesi ci sarà la volontà almeno di confermare una certa tradizione, per le polacche invece il desiderio di scrivere la storia, come minimo con un gol e se possibile anche con uno o tre punti nella diretta Polonia Danimarca donne…

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA DANIMARCA DONNE

Difficile fare calcoli sulle probabili formazioni per la diretta Polonia Danimarca donne. A giochi ormai fatti, ci potrebbe essere spazio per le seconde linee, per Nina Patalon indichiamo comunque un modulo 4-3-3, vedremo con quante novità fra le titolari. Citiamo comunque Szemik tra i pali; nella difesa a quattro Matysik, Szymczak, Wos e Wiankowska; linee a tre poi a centrocampo e in attacco. In mediana Achcinska, Pawollek e Grabowska possibili titolari come Tomasiak, Pajor e Krezyman nel tridente.

Il modulo 3-4-3 potrebbe invece essere la scelta di Andrée Jeglertz per la Danimarca, sempre con dubbi sulle titolari in una partita ormai “amichevole”. A livello indicativo, citiamo in porta Ostergaard; difesa a tre con Faerge, Ballisager e Veje; a centrocampo le titolari di riferimento sarebbero Thogersen, Karen Holmgaard, Snerle e Sara Holmgaard; in attacco Thomsen e Harder ai fianchi del centravanti Vangsgaard. Siamo però certi che almeno qualche innesto ci sarà per questa partita di commiato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le danesi dovrebbero avere qualcosa in più ed allora ecco che il pronostico con le quote Snai sulla diretta Polonia Danimarca donne ci dicono che il segno 2 è quotato a 1,55, contro valori invece molto simili fra loro in caso di pareggio (4,60) o di storico successo per la Polonia (4,90).