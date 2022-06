Diretta Polonia Galles/ Streaming video tv: via alla Nations League!

Polonia Galles, diretta dall’arbitro sloveno Rade Obrenovic presso lo stadio Tarczynski Arena di Wroclaw, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 1° giugno, e sarà un anticipo che avrà l’onore di aprire il programma della Nations League 2022-2023. La diretta di Polonia Galles sarà valida per il girone 4 della Lega A, dunque siamo nella massima divisione della Nations League, insieme a Belgio e Olanda che sulla carta potrebbero avere qualcosa in più.

L’obiettivo fondamentale per Polonia e Galles potrebbe quindi essere quello di evitare l’ultimo posto che significherebbe retrocessione in Lega B per la prossima edizione. La Polonia è qualificata per i Mondiali 2022 avendo battuto la Svezia negli spareggi, il Galles lo ricordiamo avversario dell’Italia agli Europei della scorsa estate: due formazioni sicuramente di buon livello, vedremo che cosa sapranno offrirci nella diretta di Polonia Galles…

DIRETTA POLONIA GALLES STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Polonia Galles sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football per gli abbonati alla televisione satellitare, che di conseguenza fornirà anche la diretta streaming video tramite il noto servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA GALLES

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni di Polonia Galles. Per i padroni di casa disegniamo un modulo 4-1-4-1 con Szczesny in porta; difesa a quattro formata da Cash, Glik, Bednarek e Bereszynski; avremo poi Bielik regista basso davanti alla difesa e più avanzati Zielinski, Goralski, Krychowiak e Szymanski, naturalmente alle spalle del centravanti Lewandowski.

Per quanto riguarda invece il Galles, ecco che come modulo di riferimento avremo il 3-4-1-2: Hennessy in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Ampadu, Rodon e Davies; i quattro centrocampisti potrebbero essere Roberts, Allen, Ramsey e N. Williams; trequartista H. Wilson supporto dei due attaccanti James e Bale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Polonia Galles in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Galles.

