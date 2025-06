DIRETTA POLONIA GEORGIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Polonia Georgia U21 sta per prendere il via: secondo i dati ufficiali questo sarà il settimo incrocio tra due nazionali che si sono affrontate più volte nelle qualificazioni agli Europei, anche se una sfida manca da quasi sette anni. Le ultime quattro gare le ha vinte la Polonia, che nelle prime due era andata incontro a un pareggio e una sconfitta: incredibile quella subita nell’ottobre 1997 in Georgia, un netto 5-1 per effetto dei gol di Mikhail Ashvetia (doppietta), Alexander Iashvili, Levan Tskitishvili e Davit Mujiri, per l’appunto l’unica vittoria mai centrata dall’ex Repubblica dell’Unione Sovietica.

L’ultima partita disputata risale invece all’ottobre 2018, e la Polonia aveva vinto 3-0 con i gol di Filip Jagiello, Konrad Michalak e Dawid Kownacki; nelle ultime tre gare la nazionale polacca ha segnato un totale di 11 reti contro la Georgia e non ha subita nemmeno una, dunque un buon dato dal quale partire per questo esordio agli Europei Under 21 2025. Vedremo allora cosa succederà in campo, perché finalmente è arrivato il momento di metterci comodi e vivere insieme questo match del girone C: la diretta Polonia Georgia U21 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE POLONIA GEORGIA U21

Per la diretta Polonia Georgia U21 non avremo un appuntamento sui canali della nostra tv, la partita potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il sito ufficiale UEFA.tv.

POLONIA GEORGIA U21: SFIDA TRA OUTSIDER!

Per la diretta Polonia Georgia U21 siamo allo Stadion pod Dubnom di Zilina, e anche per queste due nazionali che si affrontano alle ore 21:00 di mercoledì 11 giugno 2025 è arrivato il momento dell’esordio agli Europei Under 21 2025. La Georgia di fatto si è qualificata per la prima volta alla fase finale del torneo continentale: era presente anche due anni fa ma solo in qualità di Paese organizzatore, stavolta ha sfruttato l’allargamento a 16 nazionali e attenzione, potrebbe sorprendere perché ultimamente il movimento nazionale ha prodotto certamente molte cose buone con risultati di livello.

Certamente però siamo in un girone che, comprendendo Portogallo e Francia, appare chiuso nel pronostico; servirà allora vincere questa partita inaugurale e poi provare a strappare punti alle due big per pensare di arrivare ai quarti, questo vale a maggior ragione per la Polonia che forse ha anche qualcosa meno rispetto alla sua avversaria, detto che in tornei come gli Europei Under 21 2025 tante cose sorprendenti possono accadere. Magari sarà così anche nella diretta Polonia Georgia U21, intanto però diamo un rapido sguardo alle probabili formazioni di questa intrigante partita di Zilina.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA GEORGIA U21

Nella diretta Polonia Georgia U21 si affrontano due moduli diversi: Adam Majewski schiera la sua nazionale con la difesa a tre e la spinta di due calciatori laterali che partono dal centrocampo, solitamente si tratta di un elemento maggiormente offensivo (in questo caso può essere Szmyt a destra) e uno che rimane più bloccato garantendo copertura, Luberecki è un terzino sinistro che può alzare la sua posizione. I gol sono chiesti soprattutto a Szymczak, alle sue spalle due trequartisti che usciranno da un bel ballottaggio con tante opzioni, noi puntiamo su Kozlowski e Rakoczy.

Nella Georgia U21 di Ramaz Svanadze, in campo con il 4-3-3, spiccano in particolar modo tre elementi: uno è Kvernadze che abbiamo imparato a conoscere in Italia con la maglia del Frosinone, e che opera a sinistra con buone probabilità di essere titolare nel reparto avanzato; gli altri due sono i gemelli Mamageishvili, entrambi schierabili a centrocampo ma ancora non sicuri di essere uno al fianco dell’altro dal primo minuto. Per il resto sarà interessante capire se uscirà qualche altro talento come Kvaratskhelia o Mikautadze: volendo fare due nomi noi puntiamo soprattutto su Yegoian e Gagnidze che giocano entrambi a centrocampo, il campo e gli Europei Under 21 2025 forniranno la loro risposta…

POLONIA GEORGIA U21: PRONOSTICO E QUOTE

La presentazione della diretta Polonia Georgia U21 si conclude con le quote fornite dalla Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della nazionale polacca vi permetterebbe un guadagno corrispondente a 1,95 volte quanto messo sul tavolo mentre il successo georgiano, regolato dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la giocata, infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio con una quota che il bookmaker ha stimato in 3,75 volte l’importo che deciderete di investire.