Diretta Polonia Germania/ Streaming video e tv: 1^ quarto di finale (Europei volley)

Polonia Germania è in programma alle ore 20:00 di lunedì 23 settembre, presso l’Omnisport Apeldoorn: siamo dunque in Olanda per il primo quarto di finale degli Europei volley 2019. La competizione si avvicina alla Final Four che verrà disputata a Parigi, ma per il momento siamo ancora in un “regime itinerante”: quattro quarti di finale in quattro Paesi diversi, si comincia da questa partita che vede i polacchi partire favoriti ma con la necessità di confermare questo status sul campo. La Germania infatti può dare filo da torcere ai due volte campioni del mondo, e sicuramente noi italiani seguiremo con interesse le sorti di questa nazionale vista la presenza di Andrea Giani in panchina. Dunque ci mettiamo nell’attesa della diretta di Polonia Germania, nel frattempo possiamo dare uno sguardo a quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Germania non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: la partita infatti non fa parte del nostro palinsesto e questo significa che per seguirla non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Tuttavia, per tutte le informazioni utili potrete fare riferimento al portale www.cev.lu che è quello della federazione internazionale di volley, così come alle pagine che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA POLONIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto nel presentare la diretta di Polonia Germania, sicuramente la nazionale dell’Est Europa parte favorita: non si vincono due Mondiali consecutivi per caso e il lavoro del selezionatore belga Vital Heynen è stato ottimo, perché ha fatto crescere una generazione di giocatori che però potrebbero essere all’ultima chiamata, e dunque possono raccogliere l’ultimo grande titolo. Dall’altra parte la Germania è arrivata seconda agli ultimi Europei di volley: premiato ancora una volta la grande conoscenza della materia da parte di Andrea Giani, che dopo due argenti punta il bersaglio grosso e sa di poterlo anche ottenere. La Germania ha chiuso al terzo posto il suo girone eliminatorio mentre la Polonia lo ha vinto, ma questo potrebbe voler dire poco: in una gara secca quanto accaduto anche solo pochi giorni prima viene virtualmente cancellato, si parte dallo 0-0 e noi non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la squadra che si qualificherà per la semifinale degli Europei volley 2019.



