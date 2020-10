Diretta/ Polonia Italia (Nations League) streaming video Rai 1: sfida insidiosa

DIRETTA POLONIA ITALIA: TEST IMPEGNATIVO PER MANCINI

Polonia Italia, domenica 11 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso lo Stadion Energa Gdansk di Danzica. L’Italia riparte nella competizione con 4 punti in cascina dopo il pari con la Bosnia e l’importante vittoria sul campo dell’Olanda. Per gli Azzurri l’amichevole contro la Moldavia ha dato ottime indicazioni riguardo le seconde linee e le possibili alternative a disposizione di Roberto Mancini. Primo gol in Nazionale per Ciccio Caputo, doppietta per il redivivo Stephan El Shaarawy e un Manuel Lazzari travolgente sulla fascia. Mancini ora reinserirà diversi titolari, da Immobile in attacco a Chiellini e Bonucci in difesa, sfidando una Polonia che è sempre un osso duro da affrontare. Mercoledì scorso i polacchi si sono ripresentati in campo in gran forma, rifilando 5 gol alla Finlandia, Nazionale che, va ricordato, farà parte delle 24 dell’Europeo. Letteralmente straripante Kamil Grosicki del West Bromwich Albion, autore di una tripletta già nel primo tempo, con Piatek e Milik che hanno fissato il risultato nella ripresa: un potenziale offensivo al quale l’Italia dovrà sicuramente fare attenzione.

DIRETTA POLONIA ITALIA IN STREAMING VIDEO E TV RAI 1: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Italia sarà garantita da Rai Uno, ovviamente canale numero 1 del telecomando, come sempre succede per le partite della Nazionale. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della partita amichevole tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA

Le probabili formazioni del match di UEFA Nations League tra Polonia e Italia allo Stadion Energa di Danzica. 4-4-1-1 per la Polonia guidata in panchina dal Commissario Tecnico Jerzy Brzeczek: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymanski, Krychowiak, Klich, Grosicki; Milik, Lewandowski. L’Italia di Roberto Mancini risponderà con un 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Kean.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Polonia e Italia. La vittoria interna dei polacchi viene proposta a 4.00, l’eventuale pareggio viene quotato 3.30 mentre il successo esterno degli azzurri pagherebbe 1.95 volte la posta scommessa.



