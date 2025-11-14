Diretta Polonia Italia Under 21, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2027 girone E.

DIRETTA POLONIA ITALIA U21 (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

La diretta Polonia Italia U21 vede il risultato ancora fermo sul pareggio per 0-0 quando siamo giunti all’intervallo sotto la pioggia di Stettino. Per sintetizzare, potremmo parlare di un buon inizio da parte dell’Italia Under 21 del c.t. Silvio Baldini e di una successiva crescita da parte della Polonia, il pareggio è sostanzialmente giusto fra le due squadre che non a caso sono le migliori del girone di qualificazione ai prossimi Europei U21.

Nella diretta Polonia Italia U21 le prime due occasioni capitano a Cherubini, che al 13’ colpisce di testa il palo su cross di Koleosho e al 17’ invece calcia al volo su cross questa volta di Bartesaghi, ma non riesce ad inquadrare la porta avversaria. Per la Polonia citiamo il contropiede che al 21’ porta al tiro Pienko, che costringe Palmisani a una bella parata. La migliore occasione per i padroni di casa arriva però al 37’, quando è un salvataggio sulla linea di Mane a salvare gli Azzurrini sul tiro ancora di Pienko. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA POLONIA ITALIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Polonia Italia Under 21 verrà mandata in onda dalla RAI. L’emittente nazionale proporrà la sfida della selezione giovanile in chiaro sia in televisione sul canale Rai 3 che in streaming. Chi lo desidera potrà vedere la gara ovunque si trovi tramite l’applicazione o il sito web di Rai Play.

SI COMINCIA!

Cerchiamo di capire insieme che tipo di partita andremo a vedere nella diretta di Polonia Italia U21, cercando le statistiche e analizzandole per estrapolare i trend che potrebbero decidere o meno questa partita. Perciò mettetevi comodi e vediamo un po’ di numeri. La Polonia U21 si presenta come una squadra compatta e fisica, capace di difendere con ordine e ripartire in velocità: 48% di possesso medio, 1,4 xG, 1,1 xA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 62% delle azioni pericolose nasce da transizioni centrali, con una forte attenzione alle seconde palle e ai movimenti tra le linee. Difensivamente, resta solida (0,9 xGA) ma tende a soffrire sulle palle inattive.

L’Italia U21 di fronte mostra maggiore fluidità e tecnica: 56% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una precisione di passaggio dell’87%. Il 68% delle azioni offensive nasce dal corridoio sinistro, con grande spinta dei terzini e frequenti rotazioni tra centrocampo e attacco. Sul piano atletico, equilibrio (11,0 km per giocatore), ma più pressing alto degli Azzurrini (14,2 recuperi offensivi a gara). Ci sarà da divertirci non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Polonia Italia U21. (agg. Gianmarco Mannara)

OBIETTIVO PRIMATO SOLITARIO

Comincia alle ore 16:00 di venerdì 14 novembre 2025 la diretta Polonia Italia Under 21. Presso lo Stadion Miejski di Stettino gli Azzurrini avranno la possibilità di prendersi la vetta del gruppo E delle qualificazioni ai campionati Europei di calcio 2027 dovendo sfidare la compagine che al momento di trova proprio al primo posto.

I ragazzi del commissario tecnico Silvio Baldini sono infatti in seconda posizione ma hanno conquistato esattamente gli stessi punti dei polacchi, primi, visto il bottino di dodici punti con cui si apprestano ad affrontare la quinta giornata. L’ultimo incrocio fra queste due formazioni risale al 2019, quando la Polonia aveva vinto per 1 a 0.

Gli italiani sono reduci dalla cinquina rifilata all’Armenia, ed impreziosita dalla doppietta di Camarda, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona e hanno il desiderio di staccare i rivali di turno prendendosi i tre punti in trasferta. I padroni di casa vogliono invece difendere il primato meritatamente acquisito nelle prime quattro gare già disputate.

I calciatori guidati in panchina da mister Jerzy Brzeczek non hanno ancora subito un gol dall’inizio delle qualificazioni ad Euro 2027 ed arrivano dalla vittoria maturata lontano dalle mura amiche addirittura per 6 a 0 contro i pari età della Svezia, a dir poco annichiliti dalla tripletta siglata da Tomasz Pienko del Raków Częstochowa.

DIRETTA POLONIA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il commissario tecnico Brzeczek, se si parla di probabili formazioni per la diretta Polonia Italia Under 21 dovrebbe decidere di puntare sul 4-2-3-1 dall’inizio del match con Lubik estremo difensore titolare, Krajewski, Matysik, Drapinski e Gurgul dietro, Kowalczyk e Kozubal in mediana, Pietuszewski, Urbanski e Pienko ad agire alle spalle di Retuga. Gli Azzurrini partiranno invece secondo i rumors impiegando il modulo 4-3-3 scelto da mister Baldini con Palmisani in porta, Palestra, Guarino, Mane e Bartesaghi in difesa, Pisilli, Lipani e Ndour a centrocampo, Cherubini, Camarda e Koleosho nel tridente d’attacco.