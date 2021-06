Diretta Polonia Slovacchia/ Streaming video tv: polacchi favoriti (Europei 2020)

DIRETTA POLONIA SLOVACCHIA: SI GIOCA IN RUSSIA!

Polonia Slovacchia, che viene diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca presso lo stadio San Pietroburgo – dunque in Russia – alle ore 18:00 di lunedì 14 giugno: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo E degli Europei 2020. Un girone che dovrebbe consegnarci la Spagna come prima in classifica, ma che per il resto è incerto: la Polonia, che negli ultimi anni ha fatto bene ma senza aprire a quel grande salto di qualità atteso, si gioca sulla carta il secondo posto con la Svezia sapendo di avere le capacità per ottenere la qualificazione diretta.

"Malore Eriksen? Uefa ha minacciato Danimarca"/ Schmeichel sr: "3-0 a tavolino se..."

Diverso il discorso per la Slovacchia, che ha trovato un po’ di continuità nelle sue prestazioni ma certamente non fa ancora parte dell’elite del calcio internazionale; potrebbe puntare alla terza posizione così da qualificarsi agli ottavi con la classifica delle migliori terze, ma anche in questo caso il compito non è immediato. Ora, aspettando che la diretta di Polonia Slovacchia prenda il via, proviamo a capire in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Il grande ritorno della Scozia, diretta gol live

DIRETTA POLONIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Slovacchia, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SLOVACCHIA

Paulo Sousa gioca con il 3-4-1-2: in Polonia Slovacchia Zielinski è il trequartista designato in appoggio ai due centravanti, naturalmente uno sarà Lewandowski mentre l’altro uscirà dal ballottaggio tra Swiderski e Swierczok. A centrocampo avremo ancora il veterano Krychowiak a tenere in mano le redini del gioco, Linetty ha un testa a testa con Klich e Moder per l’altra maglia mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Bereszynski e Rybus, sulla carta i due titolari. Kedziora, Glik e Dawidowicz proteggeranno invece Szczesny formando la difesa. Un 4-2-3-1 per Stefan Tarkovic, con Dubravka in porta e la coppia Skriniar-Satka davanti a lui, poi due terzini che dovrebbero essere Pekarik e Hubocan mentre in mezzo avremo Kucka, jolly di questa nazionale che si posizionerà a schermo con la collaborazione di Hromada o Lobotkas. Davanti a loro, i trequartisti: Haraslin e Mak sugli esterni, Duda tecnicamente in mezzo a fare da apripista alla prima punta, che dovrebbe essere Duris.

DIRETTA SCOZIA REPUBBLICA CECA/ Video streaming tv: storie diverse agli Europei

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Polonia Slovacchia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vale 1,83 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale polacca, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA