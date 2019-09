Diretta Polonia Slovenia/ Streaming video Rai: Giuliani per l’impresa (volley)

Polonia Slovenia, in diretta dal Dvorana Center Stozice di Lubiana, è la partita di volley in programma oggi giovedì 26 settembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si accendono oggi le tanto attese semifinali per gli Europei di volley maschile 2019 e le prime due nazionali a contendersi il posto per la finale della medaglia già prestigiosa, sono Polonia e Slovenia, due formazioni che certo rientravamo nella lista dei favoriti. Pure va certo detto che gli appassionati sono stati un poco sorpresi di vedere messi KO i russi nel turno dei quarti, per mano della nazionale di Giuliani: pure però gli sloveni hanno messo in campo una prestazione talmente pesante che certo, questa semifinale contro i campioni del mondo in carica è più che meritata.

DIRETTA POLONIA SLOVENIA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Polonia e Slovenia, certo vale la pena di ricordare come le due nazionali sono arrivate a sfidarsi questa sera a Lubiana, per la prima semifinale di questi appassionanti Europei di volley maschile 2019. Partendo ovviamente dai polacchi, campioni del mondo in carica, ecco che dobbiamo ricordare l’ottimo percorso vissuto ai gironi, dove la nazionale del ct Heynen ha trovato la prima posizione del gruppo D, co ben 15 punti, 0 sconfitte e appena un solo set lasciato agli avversari. Giunti al tabellone finale i polacchi poi hanno agilmente superato Spagna e Germania, entrambe battute per 3-0. Appena imperfetto il cammino invece della Slovenia, che anzi h appena scombinato il pronostico. Nei gironi preliminari i ragazzi di Giuliani hanno trovato solo la seconda piazza nel gruppo C alle spalle della Russia, trovando anche tre successi e due sconfitte. Inoltre la Slovenia, dopo aver superato la Bulgaria agli ottavi, se l’è vista proprio con la Russia ai quarti, che a battuto un po’ a sorpresa col risultato di 3-1. Dopo i campioni della Nations league in carica, ora gli sloveni proveranno a fare cadere un’altro gigante: che dirà il campo?



