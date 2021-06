Diretta Polonia Slovenia/ Streaming video tv: semifinale aperta a Rimini! (volley)

DIRETTA SLOVENIA POLONIA: SECONDA SEMIFINALE DELLA NATIONS LEAGUE

Polonia Slovenia, in diretta della Fiera di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 26 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Siamo nelle fasi più calde della Nations league di volley maschile e sul taraflex romagnolo ci attenderà oggi una semifinale davvero rovente tra i campioni del mondo in carica e gli sloveni del ct Giuliani.

L’incontro è tra i più incerti nel tabellone finale della manifestazione, dati gli ottimi risultati occorsi finora e pure i diversi obbiettivi con cui le due nazionali erano arrivate a Rimini. Non scordiamo infatti che se i polacchi hanno approfittato della Nations league per preparare i prossimi Giochi olimpici (dove sono favoriti), per gli sloveni il torneo FIVB rimane tra i primi obbiettivi della stagione estiva (a parte gli europei), da centrare assolutamente. Non si annuncia dunque una partita semplice: chissà che ci dirà la diretta Polonia Slovenia!

DIRETTA POLONIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Slovenia dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da La7, che si è riservata i diritti per trasmettere le partite salienti della Nations league, Final Four comprese. La sfida di quest’oggi dunque sarà disponibile anche il diretta streaming video tramite il portale ufficiale del canale tv. In aggiunta ricordiamo che per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

DIRETTA POLONIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Polonia e Slovenia e scoprire chi tra le due nazionali volerà alla finale della Nations league 2021: prima però andiamo a ripercorrere il percorso che ha portato le due formazioni fino al big match di questo pomeriggio. Partiamo allora dai campioni del mondo in carica: per la squadra del ct Heynen sono state cinque settimane dedicate alla fase a gironi della Nations league davvero molto intense, dove pure si contano appena poche sbavature. Classifica alla mano ricordiamo infatti la Polonia seconda qualificata, con 37 punti e un ottimo di 12 successi su 15 partite disputate e sconfitte maturate contro Slovenia, Brasile e Francia (questo nell’ultimo turno).

Percorso importante anche per la Slovenia, approdata a Rimini in gran completo visto che la selezione mancherà l’appuntamento con le Olimpiadi. La squadra di Giuliani ha chiuso la fase a gironi con il terzo posto e 34 punti e dunque 12 successi e 3 KO, questi maturati però contro Serbia, Germania e Brasile. Davvero un ottimo biglietto da visita per entrambe in vista della Final Four: chissà che accadrà in campo per la diretta tra Polonia e Slovenia!.



