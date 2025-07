Diretta Polonia Svezia donne streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita degli Europei 2025, oggi 8 luglio

DIRETTA POLONIA SVEZIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non ci sono precedenti particolarmente illustri per la diretta Polonia Svezia donne, come è d’altronde forse inevitabile dal momento che la Nazionale polacca fa quest’anno il suo debutto in un grande evento internazionale del calcio femminile. Ne approfittiamo però per ricordare che la Polonia ha appena ospitato gli Europei Under 19 e l’anno prossimo ospiterà i Mondiali Under 20, quindi c’è davvero tanta voglia da parte della Federazione di promuovere il calcio anche tra le ragazze. Per la Svezia invece la tradizione è solidissima, anche se la fama è quella delle eterne piazzate.

Per le scandinave infatti ci sono la bellezza di 17 piazzamenti fra le prime quattro tra Europei, Mondiali ed Olimpiadi, una sfilza quindi infinita di piazzamenti di altissimo livello ma con una sola vittoria agli Europei 1984, che tra l’altro furono il primo grande torneo internazionale della storia, quando i Mondiali non erano ancora stati creati e il calcio femminile non aveva ancora debuttato alle Olimpiadi. Storie assai lontane, ma chi farà meglio oggi sul campo per la diretta Polonia Svezia donne? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

POLONIA SVEZIA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Polonia Svezia donne in tv non sarà disponibile stasera, ma ricordiamo la diretta streaming video sul sito ufficiale Uefa.tv.

POLONIA SVEZIA DONNE: UNA CHIARA FAVORITA

Alle ore 21.00 di stasera, martedì 8 luglio 2025, la diretta Polonia Svezia donne metterà ancora una volta al centro dell’attenzione gli Europei di calcio femminile 2025 grazie al match che allo stadio Swissporarena di Lucerna sarà valido per la seconda giornata del girone C, che potrebbe già essere al momento decisivo per i verdetti.

Per la Polonia è una missione certamente complicata: prima partecipazione di sempre alla fase finale di un grande torneo femminile, il sorteggio l’ha messa di fronte ad alcune corazzate come la Germania, contro la quale ha perso per 2-0 al debutto, e oggi la Svezia, con l’obbligo in questo caso di fare risultato per non uscire di fatto dalla competizione dopo due sole partite.

Per la Svezia il ragionamento è esattamente l’opposto: dopo l’ottimo debutto con vittoria nel derby nordico contro la Danimarca, il calendario offre una chance per volare immediatamente ai quarti ed evitare che il verdetto venga decretato nel big-match della terza giornata contro le tedesche, con tutti i rischi del caso.

Insomma, per la Polonia siamo davvero già al bivio per le speranze di ben figurare da debuttante, ma anche la Svezia non deve fallire l’occasione se non vuole complicarsi pericolosamente il cammino. Esigenze opposte e altrettanto significative, non chiediamo niente di meglio per avvicinarci con grande interesse alla diretta Polonia Svezia donne…

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA SVEZIA DONNE

Nina Patalon chi potrebbe schierare dal primo minuto per le probabili formazioni della diretta Polonia Svezia donne? Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Szemik tra i pali; la retroguardia a quattro, attesa da un compito ostico, potrebbe essere formata da Matysik, Szymczak, Dudek e Wiankowska; linea a tre invece nel centrocampo della Polonia, con Achcinska, Pawollek e Kamczyk possibili titolari come Tomasiak, Pajor e Padilla, che invece dovrebbero formare il tridente d’attacco polacco.

La risposta di Peter Gerhardsson dovrebbe essere uno speculare modulo 4-3-3 anche per la Svezia, con Lundkvist, Bjorn, Sembrant e Andersson che potrebbero comporre la difesa a quattro davanti al portiere Falk; nel reparto nevralgico delle scandinave invece le centrocampiste titolari potrebbero essere Angeldal, Asllani e Ziglotti Olme; infine, nel tridente offensivo della Svezia possiamo indicarvi Rytting Kaneryd, Blackstenius e Janogy.

PRONOSTICO E QUOTE

Andare sul sicuro oppure osare? Il pronostico con le quote Snai per la diretta Polonia Svezia donne propone scenari molto diversi: 1,24 per il segno 2, considerato quasi certo. Si può osare già con il pareggio a quota 6,00, infine se crederete nella Polonia il segno 1 vi ripagherebbe ben 10 volte.