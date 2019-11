Diretta Polski Torun Sassari/ Streaming video tv: trasferta in Champions League

Polski Torun Sassari si gioca alle ore 18:30 di martedì 5 novembre, presso l’ArenaTorun: siamo alla quarta giornata di basket Champions League 2019-2020, nel gruppo A dove la Dinamo va a caccia dell’obiettivo minimo che è quello della qualificazione al prossimo turno. Reduce dalla straripante vittoria sulla Virtus Roma, nell’anticipo del campionato di Serie A1, il Banco di Sardegna affronta una trasferta in terra polacca contro una squadra che non va assolutamente sottovalutata, perché è stata capace di battere lo Strasburgo che è una delle candidate al titolo. Gianmarco Pozzecco dunque dovrà stare attento: vero che la sua Dinamo ha demolito Oostende la scorsa settimana, ma chiaramente le partite internazionali sono tutte da giocare. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Polski Torun Sassari; aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa interessante sfida di Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bella notizia per tifosi e appassionati: la diretta tv di Polski Torun Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder) e verrà garantita come sempre la diretta streaming video attraverso la piattaforma Eurosport Player, alla quale è necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo inoltre che per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo championsleague.basketball e che vi fornirà il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA POLSKI TORUN SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Polski Torun Sassari arriva in un momento positivo per il Banco di Sardegna: dopo l’inaspettata sconfitta interna contro Trieste la squadra ha dato prova di essersi ripresa, ha vinto due partite in Serie A1 sostanzialmente dominando e in Champions League ha superato Oostende grazie soprattutto alle prove di Dyshawn Pierre (15 punti con 6/10 dal campo, 13 rimbalzi) e Miro Bilan che ha contribuito con 23 punti e 5 rimbalzi, senza dimenticarsi dei 17 di Michele Vitali. La Dinamo dunque sembra stare bene, avendo confermato le sue potenzialità; superare il girone non dovrebbe essere un problema e questa partita rappresenta forse una chiave di volta, perché permetterebbe agli isolani di volare a tre vittorie e magari andare a riprendere il primo posto in classifica che appartiene al Turk Telekom, imbattuto. Come detto la sfida di questo pomeriggio potrà anche servire a prendere più ritmo per il campionato, dove l’obiettivo di Sassari è quello di prendersi una posizione che permetta di affrontare più serie di playoff con il fattore campo a suo vantaggio; strada ancora lunga qui, ma per il momento quello che Pozzecco e i suoi ragazzi stanno facendo vedere punta in quella direzione.



