DIRETTA/ Pontedera Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA PONTEDERA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pontedera Ancona sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti di questo match. Padroni di casa che si ritrovano l’ottavo posto in classifica con 5 punti ottenuti negli ultimi 5 incontri giocati. Dall’altra parte gli ospiti hanno ottenuto gli stessi punti con la vittoria che manca ormai dal 5 Marzo.

La classifica vede i padroni di casa all’interno della zona play off con l’ultimo posto che esclude la competizione esterna distante ben sei punti. Il miglior marcatore risulta essere l’argentino classe 2003 Delpupo con 8 gol. Dall’altra parte i giocatori in maglia rossa possono vantare la presenza dell’attaccante Alberto Spagnoli. Il centravanti riuscito a segnare in ben 12 occasioni ed oggi si aspettano i suoi gol per centrare la vittoria che potrebbe significare allontanarsi dalla zona più calda della classifica. (Marco Genduso)

PONTEDERA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Ancona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PONTEDERA ANCONA: I TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta Pontedera Ancona sta per avere inizio e uno sguardo ai testa a testa tra le due squadre ci aiuterà ad entrare meglio in clima partita. In 12 precedenti, l’Ancona ne ha vinti 5 concedendo solo 2 successi al Pontedera e 5 pareggi. Il primo storico scontro diretto tra le due è datato addirittura 1936, primo turno di Coppa Italia che ha visto ben sette reti nei novanta minuti per un risultato finale di 4-3 per l’Ancona.

Le uniche due vittorie dei veneti sono arrivate nel 2015 per 4-1 e nell’ultimo testa a testa, quelli dell’andata della stagione corrente, con tre punti conquistati di misura per 1-0. Vedremo se arriverà il tris oppure continuerà la supremazia dell’Ancona. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PONTEDERA ANCONA: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Pontedera Ancona, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Pontedera è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima sul campo dell’Entella, con i toscani scivolati al nono posto in classifica e col rischio di una possibile esclusione dai play off in caso di proseguimento del trend negativo.

Ancona ancora quintultima e in piena zona play out anche dopo l’ultimo pareggio in casa contro la Spal, scontro diretto molto delicato che ha impedito ai marchigiani di sorpassare gli estensi e prendersi l’ultima potenziale posizione in grado di garantire la salvezza diretta nel girone B. Quattro partite consecutive senza vittoria per i marchigiani che dovranno provare a sfruttare l’arrivo del nuovo tecnico Boscaglia per sfuggire ai play out in una stagione travagliata.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Fermana, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Delpupo, Calvani, Pretato; Selleri, Marrone, Catanese, Guidi; Ambrosini, Ianesi, Paudice. Risponderà l’Ancona allenato da Roberto Boscaglia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Marenco, Pasini, Cella; Clemente, Saco, Gatto, Basso, Martina; Moretti, Cioffi.

PONTEDERA ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Ancona ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











