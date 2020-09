Diretta Pontedera Arezzo/ Streaming video tv: derby nel 1° turno di Coppa Italia

Pontedera Arezzo, che è in diretta dallo stadio Ettore Mannucci, è valida per il primo turno della Coppa Italia 2020-2021: squadre in campo alle ore 17:00 di mercoledì 23 settembre per un derby toscano che è sempre affascinante, e che ha caratterizzato anche le stagioni recenti del campionato di Serie C. Entrambe le società infatti sono rappresentanti abituali del torneo di terza divisione, e si sono distinte per essere riuscite a giocare stagioni molto interessanti; è sempre mancato il salto di qualità almeno in epoca recente, pertanto adesso si riparte nel tentativo di spezzare il tabù e provare a giocare concretamente per la promozione. Nel frattempo, mentre aspettiamo che la diretta di Pontedera Arezzo prenda il via, possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PONTEDERA AREZZO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pontedera Arezzo: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA AREZZO

Per il quarto anno consecutivo Ivan Maraia allena i granata: in Pontedera Arezzo Angeletti sarà il portiere dei padroni di casa mentre in difesa ci saranno Matteucci e Risaliti al centro, con Parodi e Milani che potrebbero giocare sugli esterni. Gianluca Barba si piazzerà sulla mezzala con Caponi che potrebbe essere il riferimento in mezzo alla linea, sull’altro versante del campo può operare Perretta. In attacco Benericetti e Stanzani sono favoriti per occupare gli esterni, Riccardo Benedetti e Tommasini si contendono la maglia da centravanti. Sulla panchina dell’Arezzo si è seduto Alessandro Potenza: nel suo possibile 4-3-3 Pissardo sarà protetto da Nolan e Maestrelli, Aly Nader sarà il terzino sinistro con Luca Mosti possibilmente schierato a destra. In mediana agirà Raja, mentre Picchi e Bortoletti potrebbero essere i due interni a fargli compagnia; da valutare il reparto avanzato dove il veterano Cutolo può giocare come esterno tattico lasciando a Dell’Agnello il ruolo di prima punta, a sinistra Piu sembra essere in leggero vantaggio su Sussi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Pontedera Arezzo: a essere favorita è la squadra di casa, il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,45 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,05 che accompagna invece il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA