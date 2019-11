Diretta Pontedera Arezzo/ Streaming video tv: derby toscano al Mannucci (Serie C)

Pontedera Arezzo, partita diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 novembre: interessante derby toscano nella tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Le due squadre stanno facendo bene nel girone A, e si candidano ad un posto nei playoff potendo puntare anche più in alto, vale a dire alla promozione. In ripresa gli amaranto che non sono partiti benissimo ma stanno via via riprendendo ritmo, e nell’ultima giornata hanno piegato la Giana Erminio avvicinando le prime dieci posizioni della classifica. Il Pontedera invece è una delle rivelazioni della stagione: entra nel turno con il secondo posto al fianco di Renate e Carrarese, la distanza dal Monza è ampia e domenica scorsa è stata sprecata un’occasione con il pareggio esterno contro il Gozzano. Adesso dunque sarà interessante valutare quale delle due squadre riuscirà eventualmente a prendersi la vittoria nella diretta di Pontedera Arezzo; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Arezzo non sarà trasmessa sui nostri canali, ma come sappiamo anche per questa stagione le partite di Serie C sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Abbonandosi stagionalmente al servizio oppure acquistando ogni volta il singolo evento (ad un prezzo fissato) sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Ivan Maraia non dovrebbe cambiare per Pontedera Arezzo: nel suo 3-5-2 Caponi, Benassai e Ropolo formano nuovamente il terzetto arretrato a supporto di Mazzini, con un centrocampo nel quale Bernardini fa il perno centrale stretto tra Gianluca Barba, doppietta contro il Gozzano, e Serena. Dovrebbero essere Pavan e Giuliani a percorrere le corsie laterali, mentre davanti De Cenco farà coppia con Semprini; l’Arezzo di Daniele Di Donato si presenta con un 4-4-2 nel quale cerca spazio Piu, eventualmente schierato al fianco di Cutolo con Gori da prima punta. A centrocampo Tassi e Foglia anche se Rolando spera in una maglia, sugli esterni invece dovrebbero esserci Belloni e Caso confermati rispetto all’ultima giornata. Luciani e Corrado i due terzini, Luca Ceccarelli è in ballottaggio con Borghini e Baldan per una maglia da difensore centrale mentre in porta andrà Pissardo.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pontedera Arezzo: secondo questo bookmaker la squadra di casa è favorita avendo un valore di 2,05 volte la puntata ad accompagnare il segno 1 per la sua vittoria. Il segno 2, che identifica il successo esterno degli amaranto, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,55 volte quanto puntato mentre con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,15 volte la giocata.



