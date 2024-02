Diretta/ Pontedera Arezzo, streaming video tv: padroni di casa in ripresa (9 febbraio 2024)

DIRETTA PONTEDERA AREZZO, OSPITI IN CRISI

La diretta Pontedera Arezzo, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono reduci da una partita da record ovvero il 5-4 esterno alla Recanatese, una partita da ben nove gol totali. Questo successo ha interrotto il periodo di crisi di due sconfitte consecutive.

Video/ Recanatese Pontedera (4-5) gol e highlights: tripletta di Delpupo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

L’Arezzo è in grande difficoltà con l’ultima vittoria datata 14 gennaio, 3-2 alla Carrarese. Un proseguo di gennaio e un inizio di febbraio pessimo con due sconfitte contro Pescara e Olbia più il pareggio con la Virtus Entella. In classifica, i granata sono undicesimo a 30 punti, otto in meno del Pontedera che al momento vanta il settimo posto.

Diretta/ Arezzo Entella (risultato finale 0-0): palo di Catanese! (4 febbraio 2024)

PONTEDERA AREZZO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pontedera Arezzo sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pontedera Arezzo sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PONTEDERA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Arezzo vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Ciocci, difesa a tre composta da Calvani, Espeche e Guidi. Sugli esterni agiranno Peretta a destra e Angori a sinistra con Ignacchiti e Lombardi al centro. In attacco Ganz unica punta supportato da Delpupo e Ianesi.

DIRETTA/ Recanatese Pontedera (risultato finale 4-5): gol-vittoria di Ianesi! (Serie C, 4 febbraio 2024)

L’Arezzo replica con il 4-2-3-1. Tra i pali Trombini, pacchetto arretrato formato da Donati, Chiosa, Povlani e infine Montni. In zona mediana del campo Damisani e Catanese occuperanno la via centrale con la batteria di trequartisti che vede titolare ad oggi li trio Gaddini, Guccione e Pattarelli. In attacco Gucci.

PONTEDERA AREZZO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Arezzo danno favorita la squadra di casa a 1.89. Secondo sisal, la X è offerta a 3.30 mentre il 2 fisso a 3.80.

L’Over 2.5 rispetto all’Under è più alto: 2.05 contro 1.65. Chiudiamo il discorso relativo alla scommesse con il Gol a 1.87 e No Gol a 1.81.

© RIPRODUZIONE RISERVATA