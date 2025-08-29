Presentazione della diretta Pontedera Arezzo, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA PONTEDERA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pronti per l’angolo della storia in questa diretta di Pontedera Arezzo, derby che ormai è un classico della toscana e della nostra Serie C. Prima della partita che inizieremo a commentare tra qualche giro di orologio abbiamo la bellezza di 16 incontri prima di questo, davvero un bel numero che ci permetterà unpanalisi importante e degna di questo nome. Iniziamo con il dire che i padroni di casa fino a questo momento hanno vinto solo quattro volte, quindi non sono loro i preferiti da un punto di vista storico ma nell’ultima stagione hanno portato a casa una vittoria e un pareggio, quindi stanno trovando sicuramente più continuità.

Abbiamo poi sei vittorie per gli ospiti di oggi che raggiungono questo numero sopratutto nei primi anni dieci di questo millennio, mentre per le ultime partite che mancano all’appello abbiamo sei pareggi. Come finirà oggi? La storia direbbe che il Pontedera ha molte possibilità di bissare quanto di buono fatto, ma vedremo se il periodo d’oro dell’Arezzo si concretizzerà anche oggi. Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Arezzo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Pontedera Arezzo, come seguire la partita in streaming video e tv

Alle 21.00 andrà in scena la diretta Pontedera Arezzo che verrà trasmessa al grande pubblico grazie alle reti di Sky ma solo per i clienti del servizio ad abbonamento di Sky Sport che sui suoi canali Sky Sport e Sky Sport Calcio trasmetterà l’incontro per via televisiva, per quanto riguarda lo streaming invece i canali di riferimento sono NowTv e SkyGo utilizzabili tramite l’applicazione o il sito.

Granata alla caccia di punti

La partita che si giocherà allo Stadio Ettore Mannucci è la diretta Pontedera Arezzo che alla seconda giornata del girone B di Serie C metterà in scena il primo derby della stagione che mette a confronti due squadre proveniente dalla stessa regione in una partita molto sentita dai tifosi, i granata vogliono ripetere la buona stagione dello scorso anno che li ha portati a giocarsi i playoff ma l’inizio non è dei migliori visto che all’esordio è arrivata una sconfitta 1-0 sul campo del Torres.

Stesso obiettivo è quello degli amaranto che oltre a ripetere il quinto posto dello scorso anno vogliono migliorarlo e finire la stagione in una delle tre posizioni che garantirebbe la promozione diretta o di saltare alcuni turni preliminari, e questa voglia è già stata messa in campo nella vittoria 1-0 contro il Forlì.

Pontedera Arezzo, probabili scelte dei tecnici

Dopo i risultati della prima giornata le formazioni della diretta Pontedera Arezzo dovrebbero vedere qualche cambiamento per quanto riguarda la squadra di casa allenata da Leonardo Menichini mentre le scelte del tecnico ospite, Cristian Bucchi, seguiranno quelle della partita precedente. Il 4-2-3-1 dei granata vedrà Vannucchi come portiere, Tempre, Pretato, Corradini e Vona come difensori, Milazzo e Ladinetti i mediani, Vitali, Scaccabarozzi e Andolfi i trequartisti e Tarantino l’attaccante, mentre il 4-1-4-1 degli amaranto invece vedrà Venturi, Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti, Iaccarino, Pattarello, Eklu, Chierico e Tavernelli, e Ravasio.

Pontedera Arezzo, possibile risultato finale

La diretta Pontedera Arezzo è una partita molto sentita e per questo il risultato potrebbe essere in bilico fino all’ultimo minuto, detto questo la squadra ospite arriva come favorita soprattutto dopo la prima giornata e le partite del primo turno di Coppa Italia Serie C che hanno visto due trionfi per gli amaranto e due sconfitte per i granata. La squadra di casa dovrà riuscire ad essere più incisiva in fase offensiva dove è sembrata essere più in difficoltà, come sottolineano gli 0 gol segnati nelle due partite ufficiali, per gli ospiti invece sarà fondamentale riuscire a mantenere la solidità difensiva mostrata nelle prime uscite.