Tutte le informazioni della diretta Pontedera Campobasso, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA PONTEDERA CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Pontedera Campobasso è dietro l’angolo: troviamo anche dei precedenti che sono quattro, ovviamente quelli più recenti riguardano la passata stagione e qui all’Ettore Mannucci avevano vinto i molisani, che erano passati grazie al gol di Lorenzo Di Stefano a cinque minuti dal 90’, dopo che Mattia Pretato aveva risposto a Riccardo Forte. Giova poi ricordare che nella partita di ritorno il Pontedera si era vendicato vincendo 2-0 in trasferta; le altre due partite invece risalgono alla stagione 2012-2013 in quello che era il girone B di Seconda Divisione Lega Pro, dunque una sorta di Serie D dei tempi.

Il Pontedera aveva vinto in casa, ringraziando una doppietta di Luigi Grassi che aveva sbloccato quasi subito per poi raddoppiare vicino alla metà del secondo tempo; a poco era valso il timbro di Giuseppe Fella, che per il Campobasso aveva semplicemente accorciato le distanze. Come andrà a finire ora questa interessante e delicata partita nel girone B di Serie C? Lo scopriremo insieme e succederà tra pochissimo, perché finalmente sul campo è tutto pronto e la diretta Pontedera Campobasso può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Pontedera Campobasso, come vedere la partita

La diretta Pontedera Campobasso si giocherà allo Stadio Ettore Mannucci ma come sempre potrà essere seguita in contemporanea anche da casa ma solo per chi è cliente Sky Sport visto che la rete manderà in onda l’incontro sul suo canale Sky Sport e insieme anche sulle sue piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

I molisani vogliono tornare al successo

Tra le partite in programma alle 20.30 ci sarà anche la diretta Pontedera Campobasso che sarà valida per la quinta giornata del girone B di Serie C che potrebbe già essere un punto importante di svolta nella stagione delle due formazioni il cui inizio è stato un po’ traballante, soprattutto rispetto alle aspettative di inizio stagione derivanti dalla fine di quella passata, i granata giocheranno nuovamente tra le mura amiche dopo l’ultima partita nella quale sono riusciti a vincere 2-1 contro il Rimini e cercheranno di ottenere i tre punti per uscire dalla zona playout nella quale sono rimasti incastrati dopo le prime quattro partite.

La situazione dei rossoblù non è troppo migliore visto che i punti ottenuti nelle prime quattro partite sono gli stessi dei loro avversari ma diverso è il risultato dell’ultima partita da dove sono usciti con una sconfitta casalinga 0-1 contro il Pineto, arrivata però dopo una prestazione positiva ma poco fortunata.

Formazioni Pontedera Campobasso, probabili protagonista in campo

I due allenatori avranno un approccio diverso per la diretta Pontedera Campobasso, il tecnico dei granata infatti si affiderà ancora una volta agli undici che gli hanno permesso di ottenere punti importantissimi nell’ultima partita stagionale mentre quello dei rossoblù potrebbe fare qualche cambiamento, nel 4-2-3-1 dei toscani di Leonardo Menichini quindi giocheranno Vanucchi, Perretta, Pretato, Vona e Migliardi, Manfredonia e Ladinetti, Polizzi, Faggi e Ianesi, e Vitali. Per i molisani invece Luciano Zauri dovrebbe tornare al 4-3-3 con Tantalocchi tra i pali, Parisi e Pierno come terzini con Lancini e Papini centrali, Gala, Bordin e Di Livio in mezzo al campo e tridente d’attacco composto da Leonetti, Padula e Bifulco.

Pronostico Pontedera Campobasso, possibile esito finale

La diretta Pontedera Campobasso è una sfida di cui non è facile riuscire ad ipotizzare il possibile vincitore visto che entrambe le squadre si trovano in una situazione non facile di classifica così come di forma fisica, come dimostrano le ultime prestazioni messe in campo la scorsa settimana. Alla fine il risultato più giusto potrebbe essere il pareggio che permetterà ad entrambe le squadre di ottenere un punto utile sia per la classifica che soprattutto per il morale dei membri della squadra che da qui potranno ripartire per riprendere in mano la stagione.