DIRETTA PONTEDERA CARPI, BISOGNA EVITARE DI ESSERE SORPASSATI

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17:30 si disputa la diretta Pontedera Carpi, gara importante per entrambe le squadre. Allo Stadio Ettore Mannucci i padroni di casa hanno messo nel mirino la quarta vittoria consecutiva dopo esser tornati vittoriosi anche dall’ultima trasferta disputata contro il Campobasso. I granata mantengono il primo posto utile per l’accesso ai playoff in decima posizione grazie ai 33 punti sin qui ottenuti con merito e non è da escludere un eventuale sorpasso al Rimini nono sempre che non vengano a loro volta scavalcati dal Gubbio o raggiunti dall’Ascoli.

Diverso è invece il compito del Carpi, un club il cui destino è ancora parecchio indefinito vista la sua situazione di classifica. I ventinove punti guadagnati, gli stessi del Perugia piazzato alle loro spalle, non permettono ai biancorossi di dormire tranquillamente avendo la consapevolezza di poter essere agganciati dalla Lucchese che occupa la prima casella valida per i playout retrocessione. Il tredicesimo posto è certamente migliorabile ma le ultime due sconfitte consecutive rimediate in campionato fanno storcere il naso ai tifosi emiliani che vorrebbero vedere più in alto i propri beniamini.

DIRETTA PONTEDERA CARPI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perdere nemmeno un minuto della diretta Pontedera Carpi e segui questo match abbonandoti a Sky. Potrai vedere la sfida in modalità streaming usufruendo dell’applicazione denominata Sky Go che offre questo evento on demand con le consuete modalità.

PONTEDERA CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Carpi ci lasciano ipotizzare che i padroni di casa possano riutilizzare il modulo 4-2-3-1 con Calvani, Cerretti, Moretti, Pretato, Perretta, Ladinetti, Guidi, Sala, Scaccabarozzi, Lipari ed Italeng essendosi aggiudicato i tre punti anche nello scorso turno. La scelta del 4-3-1-2 con Theiner, Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo, Amayah, Casarini, Puletto, Cortesi, Sall e Gerbi dovrebbe invece essere quella compiuta dal tecnico Cristian Serpini nonostante la sconfitta maturata per mano del Pescara.

DIRETTA PONTEDERA CARPI, LE QUOTE

Infine diamo un occhio ai pronostici per la diretta Pontedera Carpi che vede i padroni di casa favoriti sulla carta per via di una situazione migliore di classifica e uno stato di forma che potrebbe spingerli ad ottenere l’ennesima vittoria della loro stagione, dando un occhio a bwin vediamo che la vittoria del Pontedera ha la quota più bassa di 2.05, la quota per il pareggio è quella intermedia di 3.10, mentre la vittoria del Carpi ha la quota maggiore a 3.20